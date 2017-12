Nostalgie pur: Sony bringt alle "Jak & Daxter"-Teile auf die PS4

Sony hat angekündigt, dass drei vielgeliebte Klassiker ab sofort für die PS4 zum Download angeboten werden: "Jak 2", "Jak 3" und "Jak X: Combat Racing" könnt ihr auch schon vom 06. Dezember an aus dem Playstation Store herunterladen.

Ein wenig Nostalgie schadet nie. Auch wenn sich bei euch sicher eine Menge kaum gespielter Spiele vor dem Fernseher stapeln, kommen nun ein paar neue Titel zum Download, die aufhorchen lassen. Nach dem Erfolg von "Jak & Daxter", das ebenfalls vor Kurzem den Weg auf die PS4 fand, legt Sony nun nach und präsentiert euch weitere Klassiker aus der beliebten Reihe.

Passendes Produkt Sony PlayStation 4 Pro

Welches Spiel zuerst?

Ab dem 06. Dezember könnt ihr euch "Jak 2", "Jak 3" und das Rennspiel "Jack X: Combat Racing" für kleines Geld aus dem PSN herunterladen. Entweder ihr erwerbt die Spiele einzeln, oder ihr sackt gleich das ganze Bundle ein, das alle Spiele auf einmal enthält. Alle hier aufgeführten Spiele erscheinen ausschließlich digital, eine verpackte Verkaufsversion für den Handel wird es von keinem der Titel geben. Allerdings sind die Spiele keine aufwändigen Remaster-Versionen, sondern wurden fast 1:1 von der Playstation-2-Version übernommen. Wenn ihr aber kein großartiges Grafik-Feuerwerk erwartet, sondern viel mehr Wert auf den Spielspaß legt, dann können wir euch besonders "Jak 2" wärmstens empfehlen. Der Titel gilt nicht umsonst mit Abstand als bester der gesamten Reihe.

Passend zum nahenden Release der Spiele im Playstation Network, spendiert Sony auch den passenden Trailer. Alle Spiele in Bewegung seht ihr noch einmal im oben eingebundenen Video.

Mehr Playstation?

Dann haben wir hier noch eine Übersicht der Spiele, auf die ihr euch im Jahr 2018 freuen könnt und welche Spiele für Nutzer von Playstation Plus in diesem Monat kostenlos sind, ist in diesem Artikel nachzulesen.