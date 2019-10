Galaxy Note 10 Update kommt – doch mit diesem hatten wir nicht gerechnet

Samsung arbeitet gerade an einem Update für die Note 10- und S10-Serien – das eine Sicherheitslücke schließen soll. Doch zunächst erhält das Galaxy Note 10 ein Update, das die Qualität eurer Fotos verbessern will.

GizChina veröffentlichte den Update Log des aktuellen Updates. Darin heißt es, dass es neben den üblichen Verbesserungen für die Stabilität des Systems auch für die Gesichtserkennung Optimierungen geben soll. Die soll jetzt stabiler laufen. Zudem sollen die Fotos, die ihr mit dem Flaggschiff schießt, nach dem Note 10 Update noch besser werden. Ansonsten gibt es noch nicht näher definierte Security-Patches.

Eigentlich warten wir derzeit auf ein Note 10 Update, das eine fatale Sicherheitslücke schließt: Nutzt ihr einen Displayschutz für das Galaxy-Smartphone, das nicht von Samsung kommt – also eine Folie eines Drittherstellers –, entschärft das die Funktionalität des Fingerabdrucksensors. Dann kann im Prinzip jeder euer Smartphone entsperren.

Samsung kündigte Note 10 Update an – doch wann kommt es?

Wie wir zuletzt berichtet haben, ist Samsung an der Sache dran und arbeitet an einem Note 10 Update, das den Fehler softwareseitig beheben soll. Bis dahin können wir euch nur empfehlen, keinen Displayschutz eines Fremdanbieters für das Note 10 zu nutzen. Oder es mit Argusaugen zu bewachen, damit es nicht in Hände gerät, die Schindluder damit treiben könnten.

Das aktuelle Note 10 Update ist natürlich trotzdem interessant, nicht nur weil es die Qualität eurer Bilder verbessern soll. Auch der Sicherheitspatch ist in jedem Fall wichtig, und mit der Optimierung der Gesichtserkennung könnt ihr ja auch den Fingerabdrucksensor zumindest kurzzeitig ersetzen. Seid ihr kein Fan der biometrischen Entsperrmöglichkeiten, könnt ihr natürlich auch den bekannten numerischen Code nutzen.