Apple hilft bei Wiederaufbau von Notre Dame

Ein Brand hat die berühmte Pariser Kathedrale Notre Dame schwer beschädigt. Tim Cook hat nun angekündigt, dass Apple den Wiederaufbau der Kirche unterstützen wird.

In einem Tweet schreibt der Apple-Chef frei übersetzt: "Wir fühlen mit dem französischen Volk und allen auf der Welt, für die Notre Dame ein Symbol der Hoffnung ist. Ich bin erleichtert, dass alle in Sicherheit sind. Apple wird mit Spenden zum Wiederaufbau beitragen, um Notre Dames wertvolles Vermächtnis für zukünftige Generationen zu bewahren." Ihr findet den Tweet am Ende dieses Artikels.

Notre Dame: Millionenschwere Instandsetzung

Der Brand hat das Wahrzeichen schwer mitgenommen. Unter anderem ist das Dach der Kirche vollkommen zerstört und die Turmspitze eingestürzt. Der französischen Regierung zufolge wäre das Gebäude ohne den Einsatz der Feuerwehr sogar komplett eingestürzt, berichtet 9to5Mac.

Frankreich will Notre Dame auf jeden Fall wieder instandsetzen. Hunderte Millionen Euro sollen für den Wiederaufbau der Kirche bereits zugesagt sein. Allein 300 Millionen Euro wollen zwei französische Großindustrielle beisteuern. Wie hoch die Spende von Apple ausfallen wird, ist nicht bekannt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an: "Wir werden diese Kathedrale komplett wiederaufbauen." Sie sei ohne Zweifel "Teil von Frankreichs Bestimmung" und die Instandsetzung eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahre. Der französischen Geschichte wegen sei es "das, was die Franzosen erwarten." Notre Dame dient Katholiken auf der ganzen Welt als Pilgerstätte und ist eine von Frankreichs größten Touristenattraktionen.