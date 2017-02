Nubia Z11 mini S ab März offiziell in Deutschland erhältlich

Das Nubia Z11 mini S ist ab März 2017 regulär in Deutschland erhältlich.

Der Name wirkt übertrieben lang, aber im Test hat uns das Nubia Z11 mini S positiv überrascht. "Damals" im Januar war es nur als Importgerät erhältlich, doch pünktlich zum Mobile World Congress (MWC) hat der Hersteller bekanntgegeben, dass das Smartphone bald offiziell in Deutschland zu kaufen ist.

Nubia haben wir schon 2016 auf dem MWC in Barcelona besucht und in der Presse-Einladung für 2017 verkündet der Hersteller den offiziellen Verkaufsstart des Nubia Z11 mini S in Deutschland: Ab dem 13. März 2017 sollt Ihr das Smartphone für eine unverbindliche Preisempfehlung von 329 Euro kaufen können.

Mitteklasse-Smartphone mit guter Kamera

Nubia preist besonders das Metall-Unibody-Gehäuse, die "Energie-Effizienz-Technologie nubia NeoPower 2.0" und die Kamera des Z11 mini S mit einer Auflösung von 23 Megapixeln an. Die hat uns im Test des Mittelklasse-Smartphone auch wirklich gut gefallen. Das Gehäuse fühlt sich gut an, die Hardware ist fix genug. Den kompletten Test könnt Ihr hier nachlesen.

Mit 329 Euro liegt die unverbindliche Preisempfehlung für das Nubia Z11 mini S in Deutschland schon deutlich über den Preisen bei den Importshops. Rechnet Ihr allerdings die teilweise hohen Versandkosten dazu und plant ein, dass Ihr bei der Einfuhr noch Zoll und Steuern zahlen müsst, bewegt Ihr Euch in einem ähnlichen preislichen Rahmen.