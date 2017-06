Nums macht das Touchpad Eures MacBooks zum Nummernblock

Apple hat bislang darauf verzichtet, seine MacBooks mit einem Nummernblock zu versehen. Das auf Kickstarter gestartete Projekt "Nums" will diese Lücke schließen.

Bei Nums handelt es sich um eine dünne Glasfolie, die auf das Touchpad des MacBooks geklebt wird und dieses um Funktionen eines Nummernblocks erweitert. Die Ziffern und Symbole auf der Folie sind in silberglänzender Tinte aufgetragen; dadurch sollen sie das Licht des Monitors bei Dunkelheit besser reflektieren. Davon ab verspricht der Hersteller, dass die Folie das Touchpad in seiner Funktionalität nicht beeinträchtigt.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Neue Funktionen fürs Touchpad

Damit die Gesten auch als Ziffern verstanden werden, hat Nums-Entwickler Luckey parallel zum Zahlen-Sticker einen Treiber entwickelt. Dieser soll es dem Nutzer ermöglichen, per Wischgeste zwischen klassischem Maus-Modus und Ziffern-Eingabe zu wechseln. Neben der Erweiterung eines virtuellen Nummernblocks fügt der Treiber dem Touchpad noch weitere Funktionen hinzu: Mithilfe des sogenannten Swift Launchs lassen sich Apps kurzerhand per Wischgeste in eine bestimmte Richtung aufrufen. Die Shortcuts zu den Anwendungen lassen sich dabei individuell festlegen. Auf Kickstarter verspricht Luckey einen Reduzierung der Fingerbewegung von bis zu 66 Prozent. Apps sollen dank Swift Launch bis zu 31 Prozent schneller aufgerufen werden können.

Die silbernen Ziffern reflektieren das Licht des Bildschirms, um auch im Dunklen erkennbar zu bleiben. (© 2017 Luckey)

Auslieferung vor Finanzierung

Für eine erfolgreiche Finanzierung benötigt Luckey 50.000 Dollar, von denen gut einen Monat vor Ablauf fast die Hälfte erreicht ist. Die Lieferung der Aufkleber soll bereits im Juli 2017 erfolgen. Kurioserweise also noch vor Ablauf der Kampagne. Auf Kickstarter kostet Nums für Early Birds (bis 4. Juli) derzeit noch 32 Dollar in der Variante für das MacBook Pro 13" und 15" (Retina), das MacBook Air 13" sowie das MacBook 12" (USB-C). Für das 2016er MacBook Pro 13" (Retina, USB-C) kostet Nums bis einschließlich 4. Juli noch 38 Dollar und für das 2016er MacBook Pro 15" (Retina, USB-C) 45 Dollar.