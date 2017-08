Nur noch Streaming: Amazon will Filme-Verleih "Lovefilm" beenden

Film aussuchen, per Post bekommen, Disc einlegen, ansehen und zurückschicken: Alternativ zum Video-Streaming könnt Ihr über den Verleih "Lovefilm" von Amazon Titel auch physisch borgen. Das dürfte gerade für Personen interessant sein, die etwa über eine sehr langsame Internetverbindung verfügen oder Filme als Blu-rays in maximaler Qualität schauen möchten. Allerdings dürfte bald damit Schluss sein. Lovefilm existiert nicht mehr lange.

Schon in wenigen Monaten schließt Lovefilm seine Pforten, wie Golem berichtet. Offenbar ist die Streaming-Plattform Amazon Prime Video auch ein Grund für das Ende des Verleihs. Gegenüber der Webseite hat Amazon die Schließung bestätigt: "In den letzten Jahren haben immer mehr Kunden Streaming-Services in Anspruch genommen, während gleichzeitig die Nachfrage nach DVDs und Blu-rays zum Ausleihen gesunken ist. Wir werden daher den Lovefilm-DVD-Verleih zum 31. Oktober 2017 einstellen."

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Schließung nicht nur in Deutschland

Allerdings werde nicht nur Lovefilm in Deutschland geschlossen. Auch in Großbritannien wird der Dienst offenbar eingestellt. Viele Mitarbeiter von Amazon sollen daher um ihren Job fürchten. Allerdings soll das Unternehmen planen, den betroffenen Personen andere Aufgaben zuzuweisen, anstatt Entlassungen durchzuführen.

Über den Dienst Lovefilm könnt Ihr sowohl DVDs als auch Blu-rays ausleihen. Ihr erhaltet die Filme dann per Post und könnt sie nach dem Ansehen anschließend wieder an Amazon zurückschicken. Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video und Netflix haben in den letzten Jahren jedoch stark an Verbreitung zugenommen. Letzterer Service hat dafür Schulden in Milliardenhöhe gemacht. Über VoD-Anbieter könnt Ihr Filme sofort starten und müsst nicht erst darauf warten, dass Ihr die Disc per Post erhaltet. Schneller und unkomplizierter: Dies dürften Gründe dafür sein, dass Amazon nur noch auf den Verleih von digitalen Inhalten setzt.