Nvidia Shield TV unterstützt jetzt den Xbox Elite Controller

Nvidia Shield TV hat ein neues Software-Update erhalten. Die Streaming-Box für Gamer unterstützt ab sofort Microsofts Xbox Elite Controller, auf den viele Zocker schwören. Um das Gamepad nutzen zu können, müsst ihr das "Shield Experience Upgrade 7.2.3" installieren.

Allerdings gibt es offenbar eine Einschränkung: Wie 9to5Google berichtet, müsst ihr den Xbox Elite Controller via Kabel an euer Nvidia Shield TV anschließen. Eine Kopplung via Bluetooth ist anscheinend nicht möglich. Was den Elite Controller von dem Standard-Xbox-Gamepad unterscheidet, sind seine zusätzlichen, belegbaren Tasten. In einem anderen Artikel haben wir die Vorzüge des knapp 150 Euro teuren Zubehörs ausführlich beschrieben.

Neue Spiele für GeForce Now

Das "Shield Experience Upgrade 7.2.3" bringt noch einige weitere Neuerungen mit sich. Dazu zählt dem Changelog zufolge eine verbesserte Anpassbarkeit der "HDMI-CEC Leistungssteuerung". Genauer ins Detail geht Nvidia diesbezüglich nicht. Zum Verständnis: HDMI-CEC steht für HDMI Consumer Electronics Control und beschreibt den Umstand, dass sich via HDMI verbundenen Geräte untereinander steuern können – zum Beispiel euer Fernseher und Nvidia Shield TV.

Im Changelog ist ebenfalls "die Möglichkeit eines WLAN-Neustarts" aufgeführt. Das soll euch helfen, wenn euer Nvidia Shield TV einmal keinen Wireless Access Point findet. Aktivieren lässt sich das Feature in den Einstellungen unter "Netzwerk | WLAN-Neustart". Außerdem halten diverse neue Spiele Einzug in Nvidias Dienst GeForce Now: "Sunset Overdrive", "Thronebreaker: The Witcher Tales", "Warriors Orochi 4", "FrostRunner" und "Metro Exodus".