o2 erweitert das eigene Datentarif-Portfolio um schnellere Optionen mit Unterstützung. Wir verraten euch, was ihr wissen müsst, um noch schneller im o2-Netz zu surfen.

Ihr seid auf der Suche nach einem Datentarif mit viel Inklusivvolumen? Dann seht euch die neuen o2-Tarife an. Der Netzbetreiber hat das eigene Angebot aufgestockt und bietet bei gleichbleibendem Preis doppelt bis dreimal so viel Datenvolumen an wie vorher. Und das Beste: Mit allen neuen o2 my Data Tarifen könnt ihr ab sofort 5G nutzen, sofern ihr ein Smartphone nutzt, das den Mobilfunkstandard unterstützt.

Voraussetzungen für 5G Der Vertrag allein reicht nicht, um sich ins 5G-Netz einzuwählen. Um den Mobilfunkstandard nutzen zu können, benötigt ihr drei Dinge: Einen 5G-Tarif wie o2 my Data S, M oder L

Ein 5G-fähiges Smartphone, wie das Samsung Galaxy A52 oder das iPhone 12.

Ein 5G-fähiges Smartphone, wie das Samsung Galaxy A52 oder das iPhone 12.

Ausreichend Empfang bzw. 5G-Netzverfügbarkeit an eurem Standort

o2 my Data – das ist drin:

Die Namen und der Preis der neuen Datentarife von o2 bleiben gleich – das Datenvolumen, die Geschwindigkeit und die Netztechnologie jedoch nicht. Hier seht ihr auf einen Blick, welche Vorteile ihr künftig habt:

o2 my Data S:

Datenvolumen: 3 GB (vorher 1 GB)

Maximale Surf-Geschwindigkeit: 300 mbit/s

Mobilfunk-Netz: 4G, LTE und 5G

Monatliche Grundgebühr: 9,99 Euro

o2 my Data M:

Datenvolumen: 20 GB (vorher 10 GB)

Maximale Surf-Geschwindigkeit: 300 mbit/s

Mobilfunk-Netz: 4G, LTE und 5G

Monatliche Grundgebühr: 19,99 Euro

o2 my Data L:

Datenvolumen: 60 GB (vorher 20 GB)

Maximale Surf-Geschwindigkeit: 300 mbit/s

Mobilfunk-Netz: 4G, LTE und 5G

Monatliche Grundgebühr: 29,99 Euro

Seid ihr bereits Kunde bei o2 und bucht einen der Datentarife als zweiten Tarif hinzu, erhaltet ihr 50 Prozent Rabatt auf euren gewünschten o2 my Data Vertrag.

Zudem hat der Handytarif o2 Free Unlimited Max mit unbegrenztem Datenvolumen für 10 Euro mehr im Monat ein Upgrade erhalten. Mit dem Vertrag surft ihr künftig mit bis zu 500 mbit/s statt mit wie bisher 300 mbit/s.

