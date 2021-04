Die o2 Partnerkarte ist ohnehin ein Schnäppchen. Wer bereits o2 Kunde ist und einen teilnehmenden Vertrag besitzt, kann äußerst kostengünstig einen Tarif für einen "Partner" abschließen. Der Rabatt auf den zweiten Vertrag beläuft sich auf bis zu 50 Prozent – und vom 14. April 2021 bis einschließlich den 30. April 2021 gibt es auch das Select & Stream Angebot dazu.

Ihr fragt euch, ob sich eine Partnerkarte für euch anbietet? Dafür müsst ihr bloß folgendes wissen: Schließt ihr als o2 Kunde mit einem teilnahmeberechtigten o2 Vertrag den Tarif für eine Partnerkarte ab, dann laufen auch diese Kosten über eure Rechnung. Je nachdem, welchen Zweittarif ihr abschließt, erhaltet ihr einen Rabatt von bis zu 50 Prozent. Den o2 Free L mit 60 GB monatlichem Datenvolumen bekommt ihr so schon für 19,99 Euro im Monat bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Sogar Boost-Tarif mit über 100 GB extrem günstig

Wer noch etwas mehr ausgeben möchte, erhält für nur 22,49 Euro im Monat sogar den Tarif o2 Free L Boost mit satten 120 GB Datenvolumen. Und wie eingangs erwähnt: Bis zum 30. April 2021 legt o2 auch noch das Select-&-Stream-Angebot drauf: Das heißt, ihr könnt euch ohne zusätzliche Kosten ein Ein-Jahres-Abo für Netflix (Basis-Abo), Sky Ticket Entertainment oder o2 TV L dazu sichern.

Möchtet ihr auch noch ein Handy zum Vertrag dazu haben? Selbst Bundles wie ein Galaxy S21 5G inklusive Galaxy Watch 3 könnt ihr mit dem Partnerkarten-Angebot inklusive Select & Stream kombinieren. Auf diese Weise erhaltet ihr beziehungsweise euer Partner ein außerordentliches Gesamtpaket aus einem besonders günstigen Vertrag mit viel Datenvolumen, neuem Handy und sogar gegebenenfalls attraktiven Extras.

Wer will mein Partner sein?

Wer euer Partner wird, für den ihr das günstige Angebot der Partnerkarte abschließt, ist euch überlassen. Euer Partner muss also keinerlei Bedingungen erfüllen – der Rechnungsbetrag findet sich schließlich auch auf eurer Rechnung wieder. Solltet ihr euch am Ende also einfach die Gesamtrechnung teilen, spart ihr ebenso. Ihr müsst euch lediglich einig werden, wer den Zugang zu Netflix, Sky Entertain Ticket oder o2 TV L erhält.

