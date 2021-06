Neukunden können bei o2 seit dem 1. Juni einen Monat lang in den Genuss von unlimitiertem Datenvolumen kommen. Alle Infos findet ihr hier.

Aktuell ist ein guter Zeitpunkt, um einen neuen Handyvertrag bei o2 abzuschließen, denn der Provider verschenkt für ein paar Wochen unlimitiertes Datenvolumen: Alle Neukunden, die zwischen dem 1. Juni und 7. Juli einen o2 Free Vertrag abschließen, erhalten im ersten Monat unbegrenztes Datenvolumen mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Das Angebot gilt auch für Junge Leute und für Menschen ab 60.

So könnt ihr das o2 Unlimited Angebot nutzen

Um das Datenupgrade zu erhalten, müsst ihr nichts weiter tun, als einen neuen Vertrag abzuschließen. Von der Aktion ausgeschlossen sind Zweitkarten sowie Kombinationen mit Family & Friends und Kombi-Vorteil.

Sobald das unbegrenzte Datenvolumen zur Verfügung steht, werdet ihr per SMS benachrichtigt und könnt lossurfen. Einen Aufpreis müsst ihr dafür nicht zahlen. Darüber hinaus endet das kostenlose Datenupgrade nach einem Monat automatisch, es gibt also keine versteckten Kosten. Diese Verträge nehmen an der Aktion zwischen dem 1. Juni und 7. Juli teil:

o2 Free Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit

o2 Free Tarife ohne o2 Free Unlimited Max

Einige Kunden erhalten bereits im ersten Monat das o2 My Data Unlimited Pack als Ausgleich für einen angehobenen Anschlusspreis. Wenn ihr dazu gehört, könnt ihr euch dennoch über das o2 Unlimited Angebot freuen. Ihr erhaltet es in diesem Fall etwas später, im zweiten Monat.