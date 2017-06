Offiziell bestätigt: Super Nintendo Classic Edition kommt mit neuem Spiel

Nintendo hat die Super Nintendo Classic Edition bestätigt. Die Retro-Konsole kommt im September mit einem bisher unveröffentlichten Spiel.

Dieser Schritt war logisch: Nach dem die Retro-Konsole NES Classic Edition 2016 zum Kassenschlager wurde, bringt Nintendo 2017 den Nachfolger Super Nintendo Classic Edition auf den Markt. Dass es das Gerät geben wird, galt als offenes Geheimnis. Per Twitter meldet sich der Spielehersteller nun selbst und nennt den 29. September als Starttermin für die Mini-Ausgabe des SNES (Super Nintendo Entertainment System). Wie zuvor beim NES sind die Spiele auch diesmal vorinstalliert. Statt 30 könnt Ihr aber nur 19 Titel zocken.

Mit Mario, Link – und Starfox

Zum Umfang gehören laut Verpackung neben "Super Mario World" auch die Klassiker "Super Mario Kart", "Donkey Kong Country" und "The Legend of Zelda: A Link To The Past". Außerdem vorinstalliert ist der Titel "Starfox 2". Und das ist eine Besonderheit. Denn für die Original-Konsole ist dieses Spiel nie erschienen. Das alte Super Nintendo startet also mit einem neuen Spiel. Außerdem sieht es so aus, als seien diesmal gleich zwei Controller enthalten. Beim NES Classic musstet Ihr Euch ein zweites Gamepad noch separat kaufen.

Einen Preis für die Super Nintendo Classic Edition nannte Nintendo nicht. Laut VentureBeat bekommt Ihr die Konsole für 80 US-Dollar. Wahrscheinlich ist, dass Ihr die Konsole, wie den Vorgänger, hierzulande dann wieder für 79 Euro kaufen könnt. Wer als Kind mit dem Super Nintendo aufgewachsen, sollte so früh wie möglich vorstellen. Den Vorgänger produzierte Nintendo in so geringen Stückzahlen, dass die Konsolen schnell vergriffen waren. Auf dem Bild in dem Tweet ist übrigens die US-Ausgabe der Konsole zu sehen. Ob Nintendo auch eine Ausgabe mit europäischen Layout wie die auf dem Aufmacherbild plant, bleibt vorerst unbekannt.