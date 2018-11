Ohne Passwort: Microsoft vereinfacht den Login

Wer einen Microsoft-Account hat, erhält nun weitere Möglichkeiten, sich einzuloggen. Unter anderem könnt ihr euch nun mit einem sogenannten Security Key anmelden, ohne zusätzlich euer Kennwort eingeben zu müssen.

Security Keys sind kleine Hardware-Schlüssel, die zum Beispiel von Anbietern wie Yubico oder FEITIAN erhältlich sind. Wenn diese den Authentifizierungsstandard FIDO2 unterstützen, könnt ihr euch damit ohne Passwort und Benutzername in euren Microsoft-Account einloggen, berichtet The Verge. Außerdem sei es nun möglich, sich via Windows Hello anzumelden.

Auch über Authenticator-App

Bei der Anmeldung via Windows Hello authentifiziert ihr euch mit eurem Fingerabdruck oder über eine Gesichtserkennung – wie es auch schon für die Nutzer-Anmeldung bei Windows 10 selbst möglich ist. Dafür muss euer Computer natürlich mit der dafür notwendigen Hardware ausgestattet sein – also mit einem Fingerabdrucksensor beziehungsweise einer Webcam, die Windows Hello unterstützt. Um die neuen Login-Verfahren für euren Microsoft-Account einzurichten, benötigt ihr außerdem das aktuelle Oktober-Update für Windows 10.

Achtet allerdings darauf, dass auch die aktuelle Ausführung des Updates installiert ist. Denn Microsoft hat die Aktualisierung bereits mehrmals ausgerollt, weil die ursprüngliche Version Probleme verursacht hat. Den Login über die Security Keys oder Windows Hello müsst ihr über den Edge-Browser von Microsoft einrichten. Wenn ihr darüber die Einstellungen für euren Microsoft-Account aufruft, könnt ihr dort Windows-10-Geräte mit eurem Konto verknüpfen.

Anschließend benötigt ihr kein Passwort mehr und könnt euch stattdessen mit den erwähnten Security Keys oder Windows Hello anmelden. Einloggen ohne Kennwort ist darüber hinaus weiterhin mit der Authenticator-App von Microsoft möglich, die es für iOS, Android und in einer Beta-Version auch für die Apple Watch gibt.