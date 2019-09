Oktoberfest-Gewinnspiel: Wir verlosen das Xiaomi Mi 9T Pro

O’Zapft is! Auch dieses Jahr lockt das Münchner Oktoberfest wieder Millionen von Besuchern in die bayerische Hauptstadt. Das bedeutet auch – Millionen von Selfies! Schließlich finden sich auf der Wiesn genug Möglichkeiten, sich gekonnt in Szene zu setzen.

Ihr seid dieses Jahr auf dem Oktoberfest? Dann habt ihr die Möglichkeit, das Super-Smartphone Xiaomi Mi 9T Pro zu gewinnen! Das Flaggschiff des chinesischen Herstellers macht nicht nur Bilder in Spitzen-Qualität, sondern ist mit seiner Pop-up-Kamera und der extravaganten Rückseite ein echter Hingucker – ganz wie Lederhose, Dirndl und Co.

Und so könnt ihr das Xiaomi Mi 9T Pro gewinnen

Um bei dem Gewinnspiel mitmachen zu können, müsst Ihr 18 Jahre alt sein, Euren Wohnsitz in Deutschland haben und Ihr dürft kein Mitarbeiter der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG oder C3 Creative Code and Content GmbH sowie im Sinne der §§ 15 ff. AktG mit diesen jeweils verbundenen Unternehmen sein. Entsprechendes gilt für die jeweiligen Angehörigen.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel braucht Ihr einen Instagram-Account. Folgendes müsst ihr beachten:

Postet ab Dienstag, den 24.09.2019 um 17.00 Uhr bis Sonntag, den 06.10.2019 um 23:59 Uhr deutscher Zeit auf Instagram ein Selfie von Euch vor der Bavaria-Statue vom Oktoberfest 2019 und setzt den Hashtag #curvedselfie unter das Bild. Verlinkt CURVED.de auf dem Selfie. Mit etwas Glück wird der oder die Gewinnerin von uns per Nachrichtenfunktion auf Instagram über den Gewinn benachrichtigt.

Mit Zustimmung des Gewinners wird das Gewinner-Bild außerdem in der Insta-Story von Curved.de gepostet. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele: [HIER Link zu den Teilnahmebedingungen].

Jeder Teilnehmer stellt Instagram von jeglicher Haftung frei. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von diesem gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher sind Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München und C3 Creative Code and Content GmbH, Arabellastrasse 23, 81925 München.

Allen Teilnehmern wünschen wir viel Glück und eine tolle Wiesn-Zeit.