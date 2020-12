Die günstigen Fitnesstracker von Xiaomi sind bei euch sehr beliebt. Ein ähnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis will euch künftig auch OnePlus liefern. Der Hersteller plant angeblich ein eigenes Wearable zum kleinen Preis – und das Gadget soll schon bald erhältlich sein.

In wenigen Tagen bringt OnePlus sein erstes Wearable auf den Markt, berichtet Android Central. Das Portal beruft sich auf interne Quellen und will auch bereits erste Features erfahren haben. Das Fitnessarmband soll OnePlus Band heißen und ein direkter Konkurrent zu den gefragten Geräten von Xiaomi sein. Die Rede ist von einem wasserdichten Wearable mit AMOLED-Bildschirm und der Akku soll "mehrere Tage" durchhalten. Alle drei Features kennt ihr bereits vom Xiaomi Mi Band 5, das je nach Einstellungen auf eine Akkulaufzeit zwischen 14 und 20 Tage kommt.

Fitnesstracker für unter 40 Euro?

Der Preis des OnePlus Band soll bei rund 40 US-Dollar liegen, was umgerechnet circa 32 Euro entsprechen würde. Auf jenem Level befindet sich auch das Xiaomi Mi Band 5. Der Fitnesstracker soll bereits im ersten Quartal 2021 und noch vor dem OnePlus 9 erscheinen. Ihr müsst euch also wohl nicht mehr allzu lange gedulden. Das Smartphone wird schließlich bereits für Januar oder Anfang Februar erwartet. Derzeit ist allerdings unklar, ob das Gadget direkt auch in Deutschland verfügbar sein wird. Android Central nennt nur Indien als konkretes Beispiel. Weitere Märkte würden unmittelbar darauf folgen.

Ergänzung zum OnePlus Nord?

Neben einem preiswerten Fitnessarmband hat OnePlus bald auch eine Smartwatch im Portfolio. CEO Pete Lau hat bereits ein entsprechendes Gerät für Anfang 2021 bestätigt. Die Uhr trägt offenbar den Namen OnePlus Watch. Angeblich siedelt sich das Gadget im Premium-Segment an, wie bei den Handys das OnePlus 8 Pro, das für uns zu den besten Smartphones 2020 zählt.

Das OnePlus Band soll hingegen das Mittelklasse-Handy OnePlus Nord ergänzen. Die Strategie hört sich durchaus viel­ver­spre­chend an. Schließlich überzeugt das Preis-Leistungs-Verhältnis des Smartphones die Kritiker. Wenn der Tracker seinen niedrigen Preis ebenfalls wert ist, hat Xiaomi einen neuen namhaften Konkurrenten.