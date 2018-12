One UI: Samsung stellt neue Smartphone-Benutzeroberfläche in Video vor

Die Anwesenden bei Samsungs Entwicklerkonferenz im November 2018 haben es bereits zu sehen bekommen: Nun steht das Video zu One UI für alle zum Abruf bereit. Es erklärt die Philosophie hinter der neuen Benutzeroberfläche und zeigt einige der neuen Features.

One UI folgt auf Samsungs bisherige Benutzeroberfläche Samsung Experience. Geräte des Herstellers werden diese mit dem Update auf Android Pie erhalten. Nutzer eines Galaxy S9 oder Note 9 können die UI in der Beta-Version bereits ausprobieren. In dem Video über diesem Artikel erklärt Samsung, dass die Benutzeroberfläche das physische Design seiner Smartphones widerspiegeln soll.

Minimalistisches Design und intuitive Bedienung

Außerdem erleichtere es euch One UI, euch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Denn wichtige Informationen und Bedienelemente sollen mehr in den Vordergrund rücken als bisher. Generell soll One UI die Bedienung eures Samsung-Smartphones intuitiver machen. Darüber hinaus optimiere es die Bedienung mit einer Hand.

Jan hat die Beta-Version bereits für euch ausprobiert und ist in einem früheren Artikel detailliert auf die Neuerungen eingegangen. Unter anderem auch auf den Nachtmodus, der in dem Video ebenfalls zu sehen ist. Dass Samsung nun selbst in einem Video auf die Neuerungen eingeht, könnte bedeuten, dass der Rollout von One UI nicht mehr lange auf sich warten lässt. Aktuell sieht es danach aus, dass Samsung die Benutzeroberfläche im Januar 2019 gemeinsam mit Android Pie verteilt – zumindest für seine aktuellen Premium-Smartphones.