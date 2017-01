OnePlus 3: Das Update auf Android Nougat ist da

OnePlus hat sein Versprechen Android Nougat für das OnePlus 3 noch in 2016 zu veröffentlichen ganz knapp nicht gehalten. Am Neujahrsmorgen 2017 war das Update da.

Mit jeder Beta-Version wurde die Zeit knapper für OnePlus das Versprechen einzuhalten das OnePlus 3 und das OnePlus 3T noch 2016 mit Android Nougat zu versorgen. Die letzte Testversion erschien am 29. Dezember.

Überraschung am Neujahrsmorgen

Da wunderte sich dann auch niemand mehr, dass bis zum großen Feuerwerk am Jahreswechsel noch kein Update in Sicht war. Umso größer war die Überraschung am Neujahrsmorgen. In der Redaktion meldete sich das OnePlus 3 und bot das Update auf Oxygen OS 4.0 und damit Android Nougat zum Download an.

Das ein Gigabyte große Update verspricht neben der Aktualisierung auf Android 7.0 Nougat auch ein neues Design für die Benachrichtigungen und ein für die Einstellungen. Außerdem machten die Entwickler Hoffnungen auf bessere WLAN-Leistung und längere Akkulaufzeiten.

Ihr könnt den Neujahrstag also nicht nur nutzen, um selber wieder zu kräften zu kommen, sondern Euer OnePlus 3 oder OnePlus 3T nebenbei auch auf den aktuellen Stand bringen. So startet das Jahr mit frischem Design und neuen Funktionen – und der Erkenntnis, dass OnePlus sein Versprechen fast eingehalten hat.