OnePlus 3: Lagerbestände sollen schon wieder knapp werden

Vor gar nicht langer Zeit hatte OnePlus den Verkauf des OnePlus 3 in 24 Ländern pausiert, um mit der Produktion aufzuholen und lange Lieferzeiten für weitere Bestellungen zu verhindern. Mittlerweile wurde der Verkauf wieder aufgenommen, doch sollen die Geräte erneut knapp werden, wie GizmoChina berichtet.

Laut des Analysten Pan Jiutang sollen die Lagerbestände bereits so niedrig sein, dass ein Geschäft in Kanada den Verkauf vorerst eingestellt habe. Sollten weitere Händler nachziehen und das Smartphone vorübergehend nicht mehr anbieten, wäre dies ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt: Das Weihnachtsgeschäft naht und gerade zum Black Friday, dem in den USA gefeierten Tag der Sonderangebote vor Thanksgiving, ist eine erhöhte Nachfrage nach dem OnePlus 3 zu erwarten.

Bislang noch kein Statement von OnePlus

Wie der Analyst erklärt habe, soll es zwei mögliche Gründe für die erneut knappen Lagerbestände des OnePlus 3 geben: Zum einen soll die Versorgung der Produktionsstätten mit AMOLED-Bildschirmen nicht ausreichen. Zum anderen feierte China Anfang Oktober die arbeitsfreie Goldene Nationaltagswoche, in der auch die Produktion des OnePlus-Flaggschiffes stillstand.

Bislang hat OnePlus selbst noch nichts über knappe Lagerbestände verlauten lassen und erst recht keinen erneuten Verkaufsstopp angekündigt. Wer womöglich damit plant, sich in nächster Zeit ein OnePlus 3 zuzulegen, sollte aber dennoch besser die Nachrichten zum Flaggschiff-Smartphone aus China im Auge behalten.