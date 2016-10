OnePlus 3: Mitgründer Pete Lau teasert Update auf Android Nougat an

OnePlus hatte bereits angekündigt, sich in Zukunft noch besser um Software-Updates zu kümmern – und wie es scheint, könnte das OnePlus 3 schon bald davon profitieren. Der Mitgründer und CEO des Herstellers, Pete Lau, hat nun ein vielversprechendes Teaser-Video via Twitter veröffentlicht.

In dem 15 Sekunden kurzen Clip nähert sich die Kamera von hinten offenbar einem OnePlus-Mitarbeiter, der ein OnePlus 3 in der Hand hält. Das wichtige Detail hierbei ist aber der Bildschirminhalt: Hier sehen wir nämlich das Logo von Android Nougat – und bisher hatte der Hersteller noch nicht verraten, wann mit einem passenden Update auf Basis von Googles aktuellem Betriebssystem zu rechnen ist.

Verbindung aus Oxygen OS und Hydrogen OS?

In seinem Tweet, der das Video enthält, schreibt Pete Lau außerdem: "Bereits schwer mit der Arbeit am Neusten und Großartigsten beschäftigt". Spätestens damit dürften die laufenden Arbeiten an der neuen Software für das OnePlus 3 bestätigt sein. Neben der Frage nach dem Erscheinungstermin des Updates auf Basis von Android Nougat bleibt aber noch eine weitere Unsicherheit.

Anfang September hatte OnePlus angekündigt, seine Vorgehensweise in der Entwicklung von Software zu optimieren und in diesem Zuge das Hydrogen OS für den chinesischen Markt und Oxygen OS, das überall sonst auf dem OnePlus 3 installiert ist, zusammenzulegen. Die Entwicklung von Updates sollte davon profitieren, weil nicht mehr mehrere Aktualisierungen für verschiedene Systeme parallel entwickelt würden. Die Frage ist nun aber, ob das Betriebssystem auf Basis von Android 7.0 Nougat bereits die beiden Systeme verbindet, oder ob dieses Update noch in zwei Versionen für Oxygen OS und Hydrogen OS erscheinen wird.