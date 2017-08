OnePlus 3 und 3T bekommen nach Android O kein Update mehr

Das OnePlus 3 und das OnePlus 3T erhalten auch das kommende Update auf Android O, dessen vollständiger Name womöglich schon bald bekannt gegeben wird. Wie der Head of Product des chinesischen Herstellers, Oliver Z., nun in einer Frage-Antwort-Runde im OnePlus-Forum erklärte, sollen im Anschluss aber keine weiteren Versions-Updates folgen.

Android P erklärte Oliver Z. damit eine klare Absage. Seinem angekündigten Update-Fahrplan bleibt der Hersteller damit aber treu. Der Nachfolger von Android O sollte erst Ende 2018 erscheinen. Sowohl OnePlus 3 als auch OnePlus 3T hätten dann für zwei Jahre alle aktuellen Software-Updates erhalten.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Beta-Programm für das OnePlus 5

Der Head of Product fügte außerdem hinzu, dass Sicherheitsupdates weiterhin für das OnePlus 3 und das OnePlus 3T entwickelt werden. Ebenfalls sollen Aktualisierungen für einzelne Anwendungen erscheinen, die auf den beiden Smartphones von 2016 zu finden sind. Neuigkeiten verriet Oliver Z. außerdem zum Open Beta-Program, über das Nutzer beider Geräte derzeit Vorabversionen für das OxygenOS-Betriebssystem beider Geräte erhalten können.

Das Beta-Programm werde demnach mit dem Release des Updates auf Android O auf das OnePlus 5 umgestellt. Wann dies soweit sein wird, ist zwar noch unklar, doch ist davon auszugehen, dass OnePlus 3 und 3T im Anschluss keine oder nur noch wenige Beta-Versionen neuer Software erhalten werden. Das nächste Update für die beiden Smartphones soll OnePlus zufolge das Sicherheitsupdate für August sein und schon "bald" erscheinen.