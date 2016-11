OnePlus 3 wird in Europa und den USA offiziell nicht mehr verkauft

Das OnePlus 3 ist tot, lang lebe das OnePlus 3T. Wie Jan schon berichtet hat, dauerte es gerade einmal 134 Tage, bis der chinesische Hersteller seinem Spitzenmodell für 2016 einen Nachfolger spendierte. Laut Android Authority soll damit offenbar auch schon das kurze Leben des Originals enden.

Die Bestätigung für den Verkaufsstopp des OnePlus 3 stamme demnach direkt vom Hersteller: Zumindest in den USA und Europa soll das erst im Juni 2016 eingeführte Smartphone nicht mehr angeboten werden. Das OnePlus 3T wird dessen Stelle demnach komplett einnehmen. Der Verkauf soll offiziell in Europa am 29. November beginnen – gerade noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahres.

Variante in Soft Gold folgt später

Zunächst soll das OnePlus 3T lediglich in der Farbe "Gunmetal" und in zwei Speichervarianten angeboten werden. Ein Exemplar mit 64 GB internem Speicher kostet laut dem Hersteller 439 Euro – und damit mehr als das OnePlus 3 zum Release. Für 128 GB Speicher verlangt OnePLus nur 40 Euro mehr, also 479 Euro.

Wer mit der grauen Farbgebung nicht zufrieden ist, der kann auch noch etwas warten. Wie schon beim Vorgänger soll laut dem Hersteller einige Zeit nach dem Release mit "Soft Gold" eine weitere Farbvariante angeboten werden. Für ein mögliches Weihnachtsgeschenk könnte diese Ausgabe aber vielleicht etwas spät auf den Markt kommen: Zumindest beim Vorgänger des OnePlus 3T dauerte es nach der Präsentation immerhin sechs Wochen, bis die verfügbare Farbpalette erweitert wurde.