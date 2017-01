OnePlus 3T: Emily Ratajkowski erklärt Dash Charge

Wie unterscheidet sich Dash Charge des OnePlus 3T von anderen Schnellladetechnologien? Eine umfassende Antwort veranschaulicht uns Model Emily Ratajkowski im aktuellen Werbespot zum Top-Smartphone. Denn Schnellladefunktion sei nicht gleich Schnellladefunktion.

Zunächst liefert uns Emily Ratajkowski einen kurzen Exkurs in die Geschichte dieser Technolgie. Smartphone-Hersteller hätten die Ladegeschwindigkeit zunächst beschleunigt, indem sie einfach die Spannung erhöhten. Der Nachteil dabei sei allerdings, dass auch mehr Abwärme entsteht – und das wiederum führe zu einer verlangsamten Ladegeschwindigkeit. Dazu liefert das Video einen Vergleich.

"300 Prozent dickeres Ladekabel"

Laut Ratajkowski könnt Ihr Euch das Ladekabel als Rohr vor und den Strom als Wasser vorstellen. Dash Charge liefere ein größeres Rohr, wo bisherige Methoden einfach den Wasserdruck erhöhten. Das Ladekabel des OnePlus 3T sei daher auch dreimal so dick wie vorherige Kabel. Damit das Smartphone noch kühler bleibt, wandle bei Dash Charge bereits der Adapter in der Steckdose den Strom um, während das bei anderen Lösungen erst im Gerät selbst passiere.

"Kurzum, Dash Charge ist nicht nur schneller, sondern auch cooler und intelligenter", so das Fazit von Emily Ratajkowski. Nicht alle Ladevorgänge seien eben gleich. Da bleibt dem Supermodel nichts mehr übrig als zu tanzen. Wer die Dame nicht kennt: 2013 sorgte sie in Pharell Willimas und Robin Thickes Sommerhit "Blurred Lines" für Aufsehen, da sie darin oben ohne zu sehen ist. Ganz so weit geht das Video zum OnePlus 3T aber doch nicht.