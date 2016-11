OnePlus 3T: Nougat-Update wichtiger als hohe Touch-Display-Latenz

Das OnePlus 3T soll ebenso wie sein Vorgänger, das OnePlus 3, etwas verzögert auf Touch-Eingaben reagieren. Laut XDA-Developers soll sich die Verzögerung während eines Tests des französischen Tech-Portals Les Numeriques als fast doppelt so lang herausgestellt haben, wie es üblich ist.

Demnach reagiere das Touch-Display des OnePlus 3 und des OnePlus 3T erst nach 93 Millisekunden, während andere moderne Premium-Smartphones zumeist auf eine Verzögerung von etwa 50 Millisekunden kämen. Mit dem aktuellen Update auf OxygenOS 3.5.3 für das OnePlus 3T soll sich die Latenz zwischen Eingabe und Reaktion nur unzureichend verbessert haben.

Android Nougat hat Priorität

Wie der Nutzer Arter97 im Forum von OnePlus anmerkte, soll es einen Wert für die sogenannte "Move Sensitivity" geben, der beim OnePlus 3 und OnePlus 3T einfach zu hoch eingestellt sei. Laut des Experten soll die Einstellung vorgeben, ab wann eine Wischbewegung auf dem Display als solche erkannt werde. Ein zu hoher Wert führe dazu, dass kurze Bewegungen über wenige Millimeter Bildschirmfläche als Fingertipp registriert würden. Außerdem soll dadurch auch die beschriebene lange Verzögerung vor der Umsetzung der Eingabe entstehen. Eine zu kurze Move Sensitivity könne allerdings dazu führen, dass Tippbewegungen als Wischgesten fehlinterpretiert würden.

OnePlus-Mitgründer Carl Pei hat sich derweil via Twitter zu der Angelegenheit geäußert. Ihm zufolge werde der Hersteller sich das Problem bald ansehen. Android Nougat habe allerdings eine höhere Priorität. OnePlus hat versprochen, dass ein Update des OxygenOS auf Basis von Android Nougat noch in diesem Jahr für das OnePlus 3 und das OnePlus 3T erscheinen wird. Sobald beide Geräte auf dieser Version laufen, sollen die Smartphones alle zukünftigen Updates zeitgleich erhalten. Letzteres betont der Hersteller auch in seinem Forum, weil sich etliche Nutzer darüber beklagen, dass das Update auf OxygenOS 3.5.3 nur für für das neue OnePlus 3T verfügbar ist.