OnePlus 3T: Offizielles Minispiel verkürzt Wartezeit bis zur Präsentation

Das OnePlus 3T soll am 15. November 2016 offiziell vorgestellt werden. Bis zur Präsentation findet sich auf der entsprechenden Webseite des Herstellers ein Minispiel, das Euch die Wartezeit verkürzt. Hat womöglich auch das Smartphone etwas mit Games zu tun?

In dem Minispiel übernehmt Ihr die Kontrolle über ein kleines Flugzeug, das Ihr per Mausbewegung nach oben oder unten steuern könnt. Punkte gibt es für die Distanz, die Ihr zurücklegt, bevor Euch die Energie ausgeht. Eine Kollision mit den roten Kugeln kostet Euch Energie, während die blauen Kugeln diese wieder auffüllen. Einfacher wird das OnePlus 3T-Game jedoch nicht: Mit jedem Level tauchen mehr rote Kugeln auf, auch die Geschwindigkeit erhöht sich. Im ersten Versuch haben wir zumindest eine Distanz von über 5000 zurücklegen können.

Nehmt die blaue Pille

Auf der Seite erklärt OnePlus das Spiel so: "Nehmt die blauen Pillen, weicht den roten aus". Im Kinofilm "Matrix" ist das genau andersrum: Hier steht in einer bekannten Szene die rote Pille für das Erwachen in der Realität, während der Titelheld Neo durch das Einnehmen der blauen Pille unwissend in der Scheinwelt verbleiben würde. Ob auch das Minispiel zum OnePlus 3T beziehungsweise die dort auftauchenden Pillen einen tieferen Sinn haben, womöglich sogar in Anlehnung an "Matrix", bleibt bis zur Präsentation offen.

Wenige Stunden vor der offiziellen Präsentation ist das OnePlus 3T im Shop eines Händlers aufgetaucht. Gelistet wird das Smartphone dort bereits zu einem Preis von 499 Dollar. Im Vergleich zum Vorgängermodell soll das Gerät mit einem schnelleren Snapdragon 821-Chipsatz arbeiten und 6 GB RAM besitzen. Angeblich stehen Varianten mit 64 oder 128 GB Speicher zur Auswahl. Gewissheit gibt es hierzu jedoch erst nach der offiziellen Vorstellung des Smartphones. Bis dahin könnt Ihr Euch mit dem Minispiel auf der offiziellen Webseite vergnügen und Euren High-Score unter diesen Artikel in den Kommentaren posten.