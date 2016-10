OnePlus 3T soll 6 GB Arbeitsspeicher besitzen – und teurer werden

OnePlus 3T – so könnte die aktualisierte Version des OnePlus 3 vielleicht heißen. Der ursprünglich als OnePlus 3S bezeichnete Nachfolger soll laut neuesten Leaks mit topaktueller Hardware unter der Haube aufwarten. Aber angeblich macht sich das auch beim Verkaufspreis bemerkbar.

In vorherigen Leaks hieß es bisher, dass im OnePlus 3T ein Snapdragon 821-Chipsatz verbaut werde, während im Vorgängermodell OnePlus 3 noch der etwas schwächere Snapdragon 820 zum Einsatz kommt. Laut dem neuesten Gerücht erhält dieser Top-Chipsatz im 3T Unterstützung durch ganze 6 GB RAM – also einen genau so großen Arbeitsspeicher wie der Vorgänger. Die Informationen zu den Hardware-Spezifikationen stammen aus dem chinesischen Mikro-Blogging-Netwerk Weibo, wie PhoneArena berichtet.

80 Dollar mehr

Für die Hauptkamera des OnePlus 3T könnte der Sony IMX398-Sensor zum Einsatz kommen, der sich auch in den Smartphones Oppo R9s und R9s Plus wiederfindet. Die Kameras der Oppo-Smartphones lösen Fotos und Videos mit 16 MP auf und verfügen über eine f/1.7-Blende. Wie Android Police berichtet, könnte anstelle eines AMOLED-Displays vielleicht doch ein hochauflösender LCD-Screen verbaut werden. Diese Technologie könne in größeren Stückzahlen produziert werden und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit eines Lieferengpasses beim neuen Gerät reduzieren. Laut Mitbegründer Carl Pei will OnePlus allerdings weiter auf die AMOLED-Technologie setzen. Insgesamt klingen diese Specs nach einem durchaus leistungsfähigen Smartphone.

Die Hardware-Generalüberholung könnte sich allerdings auch auf den Preis auswirken. Leak-Experte Evan Blass hat nämlich in einem Twitter-Post schon verlauten lassen, dass das OnePlus 3T preislich oberhalb seines Vorgängers positioniert werden soll: 80 Dollar mehr werden demnach fällig, bevor das Gerät über die Ladentheke wandert. Das OnePlus 3 war zum Release im offiziellen OnePlus-Store zum Preis von 399 Euro erhältlich; womöglich kostet das neue Modell also bei seiner Einführung zwischen 450 und 480 Euro.