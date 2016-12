OnePlus 3T und iPhone 7 im Kameravergleich

Das iPhone 7 ist in jeder Hinsicht ein Highend-Gerät und führt dadurch einige Toplisten als bestes Smartphones an. Der chinesische Hersteller OnePlus kommt mit seinem neuen Flaggschiff OnePlus 3T, das nur knapp halb so viel kostet wie das Apple-Gerät, sehr nah an dessen Leistung heran. Doch wie sieht es bei der Kamera aus? Wir machen den Test.

Erstmal zu den technischen Spezifikationen: Während die Hauptkamera des iPhone 7 mit 12 Megapixel auflöst und mit einer ƒ/1.8 Blende sowie einem vierfach-LED True Tone Blitz ausgestattet ist, schießt das OnePlus 3T Fotos mit 16 Megapixel, ƒ/2.0 Blende und einfachem LED-Blitz. Die Frontkamera des iPhone 7 löst mit sieben Megapixel auf, die des OnePlus 3T mit 16 Megapixel. Doch sind diese Zahlenwerte in der Praxis auch wirklich sichtbar? Für unseren Vergleich haben wir die Kameras in der jeweiligen Standardeinstellung im Automatikmodus gelassen.

Draußen: Deutliche Farbunterschiede

Bei unseren Landschaftsaufnahmen sind die Fotos des OnePlus 3T farbintensiver. Das Gras ist grüner, der Himmel blauer. Die Bilder des iPhone 7 sind zwar eher ein bisschen grau, dafür aber um einiges schärfer und kontrastreicher. Bei Gegenlicht holt das iPhone 7 mehr aus dem Motiv heraus, wohingegen das OnePlus 3T mehr mit "Lensflare" zu kämpfen hat. Bei Detailaufnahmen ist allerdings kaum ein Unterschied zu erkennen.

Drinnen: Mal so, mal so

Vor allem hinsichtlich der Farbgebung waren wir von den Fotos sehr überrascht. Bei Tageslicht sind die Aufnahmen des OnePlus 3T am Fensterbrett eher kühl und die des iPhone warm, bei Fotos, die wir abends im Lampenlicht gemacht haben, war es genau andersherum. Während das eine Gerät ein Objekt im Bild zu intensiv darstellt, macht das andere das Gleiche – nur mit einem anderen Objekt im Bild.

Das OnePlus 3T wirkt neben dem iPhone-Foto eher kalt. Die Realität treffen beide Kameras nicht optimal. (© 2016 CURVED)

Im Lampenlicht ist das Foto vom OnePlus 3T plötzlich wärmer als die iPhone-Aufnahme. (© 2016 CURVED)

Abends im Lampenlicht kommt das iPhone 7 besser mit Detailaufnahmen zurecht. (© 2016 CURVED)

Das Schwien scheint beim iPhone-Foto die ganze Farbe aufzusaugen, der Tisch wirkt fast farblos. Beim OnePlus 3T ist es genau andersherum. (© 2016 CURVED)

Der Weihnachtsstern ist bei der iPhone-Aufnahme etwas überstrahlt, die vom OnePlus 3T dagegen etwas zu dunkel. (© 2016 CURVED)

Das Muster wird nur beim iPhone 7 farbecht dargestellt. (© 2016 CURVED)





















Im Dunkeln macht dem iPhone keiner was vor

Während die Fotos im Dunkeln mit dem OnePlus 3T vor allem eins waren – dunkel – lassen sich bei den Bildern, die wir mit dem iPhone 7 aufgenommen haben, Details erkennen. Allerdings wirken diese Fotos gleichzeitig etwas künstlich aufgehellt und rauschen dadurch stärker. Dennoch gibt nur die iPhone-Kamera im Dunkeln die Farben noch ansatzweise realistisch wieder.

Laternenlicht wird beim iPhone rausgefiltert, sodass die Farben realistischer sind. Beim OnePlus 3T ist der Gelbstich deutlich zu sehen. (© 2016 CURVED)

Beim iPhone ist mehr zu erkennen, allerdings sieht das Bild künstlich aufgehellt aus. (© 2016 CURVED)

Auch drinnen gibt es deutliche Farbunterschiede. (© 2016 CURVED)

Beim Graffiti sehen wir beim iPhone mehr Details. (© 2016 CURVED)













Selfies: Mehr Megapixel sind nicht besser

Die Front-Kamera des OnePlus 3T hat eine mehr als doppelt so hohe Auflösung wie das iPhone 7, doch in den Fotos sieht man davon wenig. Auch wenn kein Weichzeichner aktiviert ist, wirken die Selfies des OnePlus-Gerät verwaschen. Die iPhone-Bilder sehen zwar farblich nicht so natürlich aus, zeigen dafür aber mehr Details – trotz geringerer Auflösung. Nicht wundern: In den Standardeinstellungen der Frontkamera im OnePlus 3T ist "invertieren" aktiv. Die Fotos werden deswegen gespiegelt aufgenommen.

Draußen sind die Farben beim iPhone klarer. (© 2016 CURVED)

Im Dunkeln wirkt das OnePlus 3T heller, aber sehr weichgematscht. (© 2016 CURVED)

Auch drinnen ist das OnePlus 3T heller, das iPhone aber detailreicher. (© 2016 CURVED)









Kamera-Apps mit Unterschieden

Bei der Kamera-App des iPhone 7 könnt Ihr nicht viel einstellen. Es gibt einen HDR-Modus für bessere Kontraste, einen Blitz, Selbstauslöser und Farbfilter. Beim OnePlus 3T könnt Ihr zusätzlich noch viel manuell konfigurieren. Im manuellen Modus lassen sich ISO, Belichtung, Blende und Fokus in feinen Abstufungen benutzen.

Fazit: Alternative mit Abstrichen

Insgesamt ist die Kamera des iPhone 7 kontrast- und detailreicher. Selfies sowie Aufnahmen bei schlechtem Licht sehen besser aus, wenn sie mit dem Apple-Smartphone gemacht wurden. Dennoch können die Fotos des OnePlus 3T sehr gut mithalten. Wer also bei Smartphones viel Wert auf die Kamera legt, aber keine 800 Euro ausgeben möchte, findet mit dem OnePlus 3T eine günstigere Alternative.