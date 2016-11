OnePlus 4 soll mit Snapdragon 830 im Juni 2017 erscheinen

Die letzten OnePlus-Gerüchte drehten sich nicht um das OnePlus 4, sondern hauptsächlich um den erwarteten OnePlus 3-Ableger 3T. Laut Android Pure machen im chinesischen Weibo-Netzwerk nun aber auch erste unbestätigte Informationen zum für 2017 erwarteten Flaggschiff-Modell der nächsten Generation die Runde.

Demzufolge soll das OnePlus 4 wie schon das aktuelle Premium-Modell des chinesischen Herstellers etwa im Juni oder Juli auf den Markt kommen. Ob es sich hierbei um einen echten Leak aus den Reihen des Herstellers oder lediglich um eine Vermutung handelt, kann nicht geklärt werden. Ähnlich verhält es sich auch mit den Gerüchten zum geplanten Chipsatz.

Qualcomms neuer Spitzen-Chipsatz

Im OnePlus 3 arbeitet der im Frühjahr 2016 veröffentlichte High-End-Chipsatz Snapdragon 820, während im noch nicht vorgestellten Ableger OnePlus 3T der etwas schnellere Chip Snapdragon 821 stecken soll. Laut der Gerüchte aus China wird der Hersteller bei der nächsten Smartphone-Generation und dem OnePlus 4 auch auf das nächste High-End-Modell von Qualcomm setzen, das wohl auch einige Flaggschiff-Geräte anderer Anbieter antreiben wird.

Der Snapdragon 830 wird für das Frühjahr 2017 erwartet und Gerüchten zufolge soll Qualcomm planen, ihn vollständig von Samsung fertigen lassen. Ob dieser Plan aufgehen könnte, steht allerdings noch in den Sternen. Angeblich sollen die Produktionskapazitäten beim koreanischen Technologie-Riesen knapp werden, sodass Qualcomm mit dem Gedanken spielt, den Auftrag zur Herstellung der Chips an das taiwanische Unternehmen TSMC zu übertragen. So oder so: Die ersten Andeutungen lassen darauf hoffen, dass im OnePlus 4 hochwertige Komponenten verbaut werden.