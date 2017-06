OnePlus 5: Amazon bestätigt 8 GB RAM

Das OnePlus 5 wird in einer roten Verpackung ausgeliefert – und offenbar mit viel RAM

Das OnePlus 5 wird schon in knapp zwei Wochen vom Hersteller enthüllt. Bis es so weit ist, kommen wohl auch weiterhin Informationen zu dem Gerät aus der Gerüchteküche. Einem neuen Leak zufolge ist in dem Smartphone viel Arbeitsspeicher verbaut.

Auf der indischen Webseite von Amazon ist bereits ein Teaser zu sehen, der auf den anstehenden Release des OnePlus 5 hinweist. In Indien startet der Verkauf des Smartphones demnach am 22. Juni 2017. Nutzer können sich vorher auf der Seite registrieren, um eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald weitere Informationen verfügbar sind. Über Twitter hat der Leak-Experte Evan Blass Informationen geteilt, die sich im Quelltext dieser Webseite verbergen sollen.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Doppelt so viel RAM wie Galaxy S8

Demnach ist im Code in einer Beschreibungs-Zeile vermerkt, dass im OnePlus 5 stolze 8 GB RAM verbaut sind. Offenbar hat Amazon den versteckten Hinweis aber mittlerweile selbst entdeckt und diesen aus dem Quelltext der Webseite entfernt. Sollte die Angabe zum Arbeitsspeicher stimmen, hat der chinesische Hersteller aufgerüstet. Das OnePlus 3T besitzt "nur" 6 GB RAM. Andere Hersteller verbauen noch weniger Arbeitsspeicher: Das Galaxy S8 beispielsweise besitzt lediglich 4 GB RAM – zumindest hierzulande.

Ob das OnePlus 5 durch den großen Arbeitsspeicher einen spürbaren Performance-Gewinn gegenüber der Konkurrenz bietet, wird sich schon bald zeigen: Die Präsentation des Vorzeigemodells findet am 20. Juni 2017 statt. Angeblich ist das Design sehr ähnlich zu dem des iPhone 7 Plus – zumindest ist dies auf einer mutmaßlichen Presseabbildung der Fall, die ins Netz gelangt ist.