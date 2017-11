OnePlus 5: Android Oreo als offene Beta erhältlich

Betriebssystem-Update: OxygenOS basierend auf Android Oreo steht ab sofort als offene Beta für das OnePlus 5 zum Download bereit, das gibt der Hersteller auf seinem Blog bekannt.

Neben den normalen neuen Features, die Android Oreo mitbringt, enthält der Download auch das Sicherheitsupdate für Oktober, wie dem Patchlog zu entnehmen ist. An frischen Funktionen erhält das OnePlus 5 unter anderem eine Bild-im-Bild-Anzeige und eine smarte Textauswahl. Bereits ausgefüllte Web-Formulare lassen sich nach der Aktualisierung auf Wunsch zudem mit einem Fingertipp ausfüllen.

Mit Parallel Apps zwei identische Apps gleichzeitig installieren

Nach der Installation der Android-Oreo-Beta erstrahlen die Ordner in einem neuen Design. Aufgenommene Fotos lassen sich überdies direkt zu "Shot on OnePlus" hochladen. Ein Feature namens "Parallel Apps" erlaubt es wiederum, zwei identische Apps auf dem OnePlus 5 zu installieren. Das ist etwa dann praktisch, wenn Ihr mehrere Konten bei Facebook, Snapchat oder sonstigen Social-Media-Apps nutzt. Welche neuen Features das Betriebssystem sonst noch einführt, entnehmt Ihr am besten unserem Android-Oreo-Ratgeber.

Da es sich um eine Beta handelt, ist mit Bugs zu rechnen – die Veröffentlichung dient schließlich in erster Linie dem Aufspüren von Fehlern. Sollten keine allzu großen Bugs mehr auftreten, steht einem offiziellen Rollout wohl nicht mehr viel im Wege. Einen konkreten Termin gibt es daher aber noch nicht. Das OnePlus 3T und 3 haben Oreo übrigen erst vor wenigen Tagen offiziell erhalten. Die Beta für das OnePlus 5 samt Installationsanleitung erhaltet Ihr auf dem offiziellen Blog des Herstellers.