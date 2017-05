OnePlus 5 angeblich schneller als Galaxy S8 Plus

Das OnePlus 5 soll eine überdurchschnittliche Leistung bieten: Zur Ausstattung des nächsten Smartphones gab es bereits eine Vielzahl an Gerüchten. Nun ist ein angebliches Benchmark-Ergebnis des Gerätes aufgetaucht, das sich sehen lassen kann.

Das Benchmark-Ergebnis des OnePlus 5 soll von Geekbench 4.0 stammen und GSMArena von einer "sehr vertrauenswürdigen Quelle" zugespielt worden sein. Demnach erreichte der Nachfolger des OnePlus 3T im Multi-Core-Test 6687 Punkte – und setzt sich damit an die Spitze aktueller Top-Modelle. Zum Vergleich: Das Galaxy S8 Plus mit Exynos-Chipsatz erreichte im gleichen Test 6375 Punkte, der Drittplatzierte ist das Huawei Mate 9 mit 6112 Punkten. Das S8 Plus mit Snapdragon 835, der auch das kommende OnePlus-Gerät antrieben soll, kommt im gleichen Test auf 6084 Punkte.

In diesem Artikel o2 Free M

Im Single-Core-Test nur Dritter

Im Single-Core-Test kommt das OnePlus 5 angeblich auf 1963 Punkte, was nur für den dritten Platz reicht. An der Spitze steht hier das iPhone 7 Plus mit 3473 Punkten, gefolgt vom Galaxy S8 Plus (Exynos-Version) mit 1978 Punkten. Doch auch mit einem Kern ist das Smartphone aus Cchina offenbar schneller als der südkoreanische Konkurrent mit gleichem Chipsatz: Das S8 Plus mit Snapdragon 835 erreichte hier nur 1929 Punkte.

Das Benchmark-Ergebnis soll außerdem verraten, dass auf dem OnePlus 5 ab Werk Android 7.1.1 Nougat installiert ist. Zu bedenken ist, dass Benchmark-Tests unter Labor-Bedingungen durchgeführt werden; im Alltag dürften die Unterschiede zwischen dem neuen OnePlus-Smartphone und dem Galaxy S8 Plus mit dem gleichen Chipsatz kaum festzustellen sein. Was wir zu dem nächsten "Flaggschiff-Killer" bereits wissen könnten, hat Jan für Euch in einem separaten Artikel zusammengefasst.