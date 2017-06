OnePlus 5: Bild und Details zur Ausstattung geleakt

So könnte das OnePlus 5 tatsächlich aussehen

Erhält das OnePlus 5 einen kleineren Akku als der Vorgänger? Die brasilianische Webseite tecnoblog will exklusive Informationen zum kommenden OnePlus-Smartphone erhalten haben. Demnach hat der Hersteller in Bezug auf die Akkukapazität gespart.

Der Webseite zufolge soll der Akku im OnePlus 5 lediglich die Kapazität von 3300 mAh mitbringen. Bislang war in Gerüchten überwiegend die Rede von 3600 mAh oder sogar 4000 mAh, wie Caschys Blog berichtet. Damit würde OnePlus zumindest ein kleines Upgrade gegenüber dem Vorgänger liefern: Im OnePlus 3T ist ein 3400-mAh-Akku verbaut. Ansonsten entsprechen die Specs weitestgehend den bisherigen Gerüchten: So soll das Display in der Diagonale 5,5 Zoll messen und als Antrieb ein Snapdragon 835 verbaut sein.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Schneller Fingerabdrucksensor

In Bezug auf den enthaltenen Speicher wird es angeblich zwei Varianten des OnePlus 5 geben: mit 6 GB RAM und 64 GB Speicherplatz sowie mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Interessant ist der Hinweis von tecnoblog, dass UFS-2.1-Speicher verbaut sein soll; gerade erst hat OnePlus selbst den schnellen UFS-Speicher angekündigt, ohne allerdings ins Detail zu gehen. Samsung und Huawei haben erst vor Kurzem für Skandale gesorgt, weil sie Smartphones mit UFS 2.1 beworben haben, mitunter aber nur Version 2.0 zum Einsatz kommt.

Wie auf dem geleakten Bild zu erkennen ist, befindet sich auf der Vorderseite des OnePus 5 ein physischer Homebutton. Wie die Quelle vermutet, ist darin ein Fingerabdrucksensor integriert, der das Gerät in 0,2 Sekunden entsperren soll. Die Linsen der Dualkamera sollen mit jeweils 20 MP und 16 MP auflösen. Als schnelle Verbindungsmöglichkeit sei zudem Bluetooth 5.0 mit an Bord. In wenigen Tagen wird OnePlus sein neues Top-Smartphone enthüllen – dann werden wir Gewissheit zur Ausstattung erhalten.