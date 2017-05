OnePlus 5: Fingerabdrucksensor ist auf der Vorderseite verbaut

Keine neue Position des Fingerabdrucksensors beim OnePlus 5: Viel wurde in letzter Zeit darüber spekuliert, wie das Design des kommenden OnePlus-Smartphones beschaffen sein wird. Nun hat sich offenbar CEO Pete Lau persönlich eingeschaltet und zumindest ein Detail verraten.

Auf die Frage eines Nutzers, ob das OnePlus 5 einen Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite besitzt, antwortete Pete Lau in dem sozialen Netzwerk Weibo mit "ja", wie GizmoChina berichtet. Damit reiht sich das nächste Smartphone des chinesischen Unternehmens in Bezug auf das Design nahtlos in die Familie ein – bisher befindet sich diese Komponente bei allen OnePlus-Geräten auf der Vorderseite.

Snapdragon 835 und mehr Farben

Etliche Ausstattungsmerkmale des OnePlus 5 sind bereits auf dem einen oder anderen Wege an die Öffentlichkeit gelangt: So soll das Smartphone zum Beispiel statt der Zahl "4" eine "5" im Namen tragen. Weiterhin weisen diverse aufgetauchte Prototypen darauf hin, dass in dem Smartphone eine Dualkamera verbaut ist; fraglich ist hingegen nach wie vor, ob diese eine vertikale oder eine horizontale Ausrichtung hat.

Den Gerüchten zufolge wird das OnePlus 5 von einem Snapdragon 835 angetrieben, der auf mindestens 6 GB RAM zugreifen kann. Das Smartphone soll außerdem einen 3,5-mm-Klinkenanschluss besitzen – und könnte in einer Reihe von Farben erscheinen, abhängig vom Ausgang der derzeit laufenden Umfrage. Der Nachfolger des OnePlus 3T wird voraussichtlich im Sommer 2017 auf den Markt kommen und könnte zum Release deutlich mehr kosten.