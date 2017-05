OnePlus 5: Hersteller gibt Hinweis auf vielfältige Farbauswahl

Wird das OnePlus 5 auch Freunde bunter Smartphones zufriedenstellen? Nachdem die ersten Geräte des Herstellers nur in wenigen eher unauffälligen Farben erschienen sind, deuten Beiträge des Herstellers in den sozialen Netzwerken nun an, dass der nächste "Flaggschiffkiller" farbenfroher werden könnte.

Im Kommentar zum Bild, das OnePlus nun beispielsweise bei Twitter veröffentlichte, fragt der Hersteller seine Follower, welche Farbe deren nächstes Smartphone haben sollte. Eine "5", die im Tweet ein "S" ersetzt, deutet zugleich darauf hin, dass es sich bei diesem "nächsten Smartphone" um das OnePlus 5 handeln könnt. Das Bild dazu stellt vier Farboptionen zur Wahl, die zum Teil an erhältliche Varianten erinnern – und zum anderen Teil eher extravagant ausfallen.

In diesem Artikel o2 Free M

Ein Smartphone in Einhorn-Farbe?

Dass OnePlus sein nächstes High-End-Smartphone auch in Schwarz anbieten wird, ist nicht unwahrscheinlich, zumal das OnePlus 3T zumindest in einer limitierten Fassung bereits in dieser Farbe erhältlich war. Die vierte Option ähnelt sehr dem Farbton Soft Gold, in dem das aktuelle Modell immer noch angeboten wird. Nur wenige Smartphone-Hersteller bieten ihre High-End-Geräte auch in Rot an, doch könnte gerade dieser Umstand das OnePlus 5 für manche Nutzer interessant machen.

Bei Farboption 2 dürfte es sich um einen Scherz des Herstellers handeln. Während manche Kommentatoren die bunte Mischung aus Türkis, Blau und Pink als "Slushi"-Farbe bezeichnen, erklärt der Hersteller, dass es sich dabei um "Einhorn" handelt. Gerüchten zufolge soll das OnePlus 5 im Juni vorgestellt werden. Spätestens dann werden wir mit Sicherheit wissen, in welchen Farben das Smartphone erhältlich sein wird.