OnePlus 5 in Slate Gray nun auch mit 8 GB RAM und mehr Speicher zu haben

Das OnePlus 5 in Slate Gray gibt es jetzt mit noch mehr Speicher

Bislang war das OnePlus 5 in Slate Gray nur in der schwächeren Ausstattungsvariante erhältlich. Vor einer Weile kündigte der Hersteller an, dass sich das bald ändern würde. Nun steht der graue Farbton auch anspruchsvolleren Kaufinteressenten zur Auswahl.

OnePlus entschied sich bei den Ausstattungsvarianten seines Flaggschiffkillers für einen ungewöhnlichen Weg. Zur Einführung gab es zwei unterschiedliche Konfigurationen, die jeweils nur in einer Farbe erhältlich waren. Wer also das High-End-Modell in Grau kaufen wollte, hatte bis jetzt Pech.

Wahlmöglichkeit nur beim grauen OnePlus 5

Die Slate-Gray-Version gab es ausschließlich mit 6 GB RAM und 64 GB internem Speicher, während das OnePlus 5 in Midnight Black wiederum nur mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherkapazität angeboten wurde. Wer jetzt dachte, technische Ausstattung und Farbe ließen sich ab sofort nach Belieben kombinieren, hat sich geirrt: Nur beim grauen Modell hat der Käufer Einfluss auf die verbaute Technik. Auch das vor zwei Wochen veröffentlichte OnePlus 5 in Soft Gold gibt es nur in der günstigeren Ausführung.

Im Sommer dieses Jahres kam das OnePlus 5 als günstige Alternative zu anderen Premium-Smartphones wie dem iPhone 7 oder dem Galaxy S8 auf den Markt. In unserem Test konnte das Gerät vor allem durch seine hohe Leistung und die gute Dual-Kamera überzeugen. Bereits die Ausstattung des Basismodells (499 Euro) kann sich sehen lassen: Dem Snapdragon 835 stehen 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Seite. Für 559 Euro bekommt Ihr doppelt so viel Speicherkapazität und 8 GB RAM.