OnePlus 5 in Werbespot enthüllt

Die Enthüllung des OnePlus 5 steht kurz bevor, doch kann der Hersteller es offenbar selbst nicht mehr abwarten. Wie Android Central berichtet, veröffentlichte OnePlus während des Endspiels des ICC Champions Trophy Cricket-Turniers im indischen Fernsehen einen neuen Werbespot, in dem das neue High-End-Smartphone bereits zu sehen ist.

Im Video beobachten wir zunächst OnePlus-Markenbotschafter und Bollywood-Star Amitabh Bachchan dabei, wie er einen ersten Blick auf das OnePlus 5 wirft. Anschließend dreht sich das Smartphone dann in einer Großaufnahme ins Bild. Begleitet wird die Szene vom Kommentator, der den Launch in Indien für den 22. Juni ankündigt.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Ähnlichkeit zum iPhone 7 Plus bestätigt

Das im Werbespot enthüllte Design entspricht dem, was wir zuletzt in einigen Leaks vom OnePlus 5 gesehen haben. Demnach besitzt der neue "Flaggschiffkiller" im Vergleich zum Galaxy S8 oder LG G6 deutlich breitere Ränder über und unter dem Display. Auch bestätigen sich die Gerüchte, laut denen das Gerät optisch stark dem iPhone 7 Plus ähnelt.

Cricket ist der Nationalsport Indiens, weswegen OnePlus mit dem Werbespot während der Spitzenpartie zwischen Indien und Pakistan viele Menschen erreicht haben dürfte. Am 20. Juni wird das OnePlus 5 offiziell vorgestellt. In Indien folgt dann am 22. Juni ein weiteres großes Launch-Event. Angesichts der vielen Informationen, die der Hersteller selbst schon im Vorfeld veröffentlichte, darf man gespannt sein, ob OnePlus noch echte Überraschungen zu verkünden hat.