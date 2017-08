OnePlus 5 ist angeblich bald auch in Gold erhältlich

Erscheint bald eine neue Farbe für das OnePlus 5? Auf einer Webseite sind Hinweise zu finden, dass der chinesische Hersteller sein aktuelles Top-Smartphone bald auch in Gold veröffentlicht. Es bleibe aber unklar, mit wie viel RAM und Speicherplatz das Modell ausgestattet sein könnte.

Auf der indischen Webseite von Amazon ist eine Teaser-Seite zum OnePlus 5 aufgetaucht. Auf dieser steht geschrieben "5omething New. Coming Soon", was übersetzt so viel wie "Etwas Neues. Schon bald erhältlich" bedeutet. Rechts daneben ist das OnePlus in den bisher erhältlichen Farben "Slate Gray" und "Midnight Black" abgebildet – und ein weiteres Mal ganz ohne Farbe, was auf eine neue Variante hindeutet. Zudem war laut PhoneArena in der URL dieses Bildes das Wort "Gold" enthalten. Offenbar hat Amazon das aber schon geändert.

8 GB oder 6 GB?

Sollte das OnePlus 5 tatsächlich in Gold erscheinen, bleibt offen, mit welcher Ausstattung es in den Handel kommen könnte: Das Top-Smartphone ist momentan wahlweise mit 6 GB RAM und 64 GB Speicherplatz erhältlich (nur in der Farbe Grau), aber auch mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher (in Schwarz). Vielleicht wird die Gold-Version in nur einer der beiden Varianten, womöglich aber auch in beiden Ausführungen veröffentlicht.

In welchen Regionen das OnePlus 5 in Gold erscheinen könnte, bleibt unklar. Der chinesische Hersteller hat beim Vorgängermodell jedoch immer alle Farben für alle Märkte verfügbar gemacht. Demnach ist ein Release auch in Deutschland wahrscheinlich, sollte tatsächlich in Kürze eine neue Variante vorgestellt werden. Dafür spricht, dass auch schon das OnePlus 3T in Gold erhältlich ist.