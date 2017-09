OnePlus 5: Limitierte Edition "Callection" nun erhältlich

Die Rückseite des OnePlus 5 in der "Callection"-Edition ist kein unbeschriebenes Blatt

In Kürze gibt es das OnePlus 5 in einer limitierten Edition mit einem speziellen Design zu kaufen. Entstanden ist diese Ausführung durch die Zusammenarbeit des Herstellers mit einem Designer. Neben dem Smartphone in der "Callection"-Ausführung wird es laut Pressemitteilung auch die passenden Accessoires zu kaufen geben.

OnePlus arbeitet nun wie zuvor angekündigt mit dem Modedesigner Jean-Charles de Castelbajac zusammen und hat eine veränderte Ausführung des mattschwarzen OnePlus 5 vorgestellt: Zu sehen ist auf den Bildern eine Rückseite, die mit einem Text in Schreibschrift verziert wurde. Die Seitentasten sind in Rot, Blau und Gelb gehalten. Auf der Vorderseite ist der Homebutton Grau. Dadurch wirkt er auffälliger, als es bei der herkömmlichen schwarzen Ausführung des Top-Smartphones der Fall ist.

"Das ist kein Mobil-Telefon"

Der bereits erwähnte Text auf der Rückseite des "Callection"-Edition OnePlus 5 ist in Englisch gehalten. Er beginnt übersetzt mit: "Das ist kein Mobil-Telefon, es ist eine kreative Maschine für Künstler, Mode-Experten und Ideenhaber." Ganz unten steht der Name des Herstellers und des Designers. Offenbar soll das Gerät besonders die Kreativen ansprechen. Vielleicht wollte Castelbajac damit aber auch nur damit zum Ausdruck bringen, dass er der "King of Unconventional" ist – wie ihn einige andere Designer nennen sollen.

Bei der Technik hat sich allerdings nichts geändert: Die "Callection"-Edition des OnePlus 5 ist mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz ausgestattet. Ab dem 30. September 2017 ist diese Ausführung zum Preis von 559 Euro über die Webseite des Herstellers erhältlich. Passend zur speziellen Optik der Sonderausgabe könnt Ihr im Online-Shop von OnePlus ab dem 2. Oktober T-Shirts kaufen, die je 29,95 Euro kosten. Alternativ gibt es auch eine Tragetasche für 24,95 Euro. Es sollen auch noch eine Cap, ein Case Bag und ein Halfter folgen, einen Termin für diese Accessoires gibt es aber noch nicht.