OnePlus 5: Nutzer berichten über Darstellungs-Fehler beim Scrollen

Fehlerfrei ist das OnePlus 5 offenbar nicht: Mehrere Nutzer melden einen seltsamen Grafik-Bug, der beim Scrollen auftritt. Schon bald könnte das Problem aber schon beseitigt sein: Der Hersteller sucht bereits nach der Ursache, wie die XDA Developers berichten.

In den Foren von Reddit, OnePlus und XDA Developers melden mehrere Nutzer ein Problem, das beim Scrollen mit dem OnePlus 5 auftritt: Demnach skalieren einige auf dem Display angezeigte Elemente, sobald etwa nach oben oder unten gescrollt wird. Das sieht letztendlich so aus, als würden Bilder und Co. "wackeln", wie ein Video des YouTubers Damir Franc zeigt. Ab 8 Minuten und 15 Sekunden ist der beschriebene Effekt zu sehen, Ihr findet den Clip unterhalb dieses Artikels.

Bildwiederholrate oder Baufehler?

Das wackelige Scrollen könnte mit der Bildwiederholrate zu tun haben: Einige Nutzer sollen behaupten, dass die "Vertikale Synchronisation" womöglich nicht richtig auf dem OnePlus 5 funktioniert. Das "VSYNC" ist dafür verantwortlich, die Bildwiederholrate des Smartphone-Displays mit den pro Sekunde angezeigten Bildern zu synchronisieren. Sobald das Gerät mehr Bilder pro Sekunde errechnet, als der Bildschirm anzeigen kann, könne es zu dem Scroll-Bug kommen. Zumindest ein Experte der XDA Developers stuft diese Erklärung als unwahrscheinlich ein.

Anderen Nutzern zufolge könnte es sich aber auch um einen Baufehler beim OnePlus 5 handeln: Angeblich ließe sich der Wackel-Effekt auch auf anderen Smartphones reproduzieren, sobald ein Gerät über Kopf gehalten und dann die Scroll-Funktion genutzt wird. Demnach hätte der Hersteller das Display falsch herum in seinen "Flaggschiff-Killer" verbaut. Bei OnePlus ist das Problem mittlerweile bekannt und wird untersucht. Schon bald wissen wir also hoffentlich mehr.