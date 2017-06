Das OnePlus 5 sieht aus wie das iPhone 7 Plus

Gerade erst hat uns der Hersteller verraten, wann das OnePlus 5 offiziell vorgestellt wird, da gibt es auch schon Renderbilder, die Android Police zufolge das finale Design des High-End-Smartphones zeigen sollen. Das sorgt vor allem aufgrund seiner deutlichen Nähe zum iPhone 7 Plus von Apple für Aufsehen.

Besonders auffällig ist zum Beispiel die Platzierung der Dualkamera mitsamt des Blitzes auf der Rückseite des OnePlus 5. Beide Komponenten sind exakt so angeordnet wie bei Apples aktuellem Premium-Phablet. Die Kamera scheint lediglich nicht ganz so weit hervorzustehen wie beim iPhone. Das OnePlus-Logo liegt zudem etwas tiefer als beim Konkurrenzmodell von Apple. Ansonsten ähnelt die Rückseite inklusive der abgerundeten Gehäusekanten stark einem iPhone 7 Plus in Schwarz.

Ähnlichkeit provoziert Fakes

Wie Android Police berichtet, wurde die Echtheit der oben abgebildeten Rendergrafik vom OnePlus 5 durch zwei Quellen bestätigt. Es sei daher sehr wahrscheinlich, dass der nächste "Flaggschiffkiller" wirklich so aussehen wird. Ob die untere Hälfte des Gerätes sich vielleicht stärker vom iPhone 7 Plus unterscheiden wird, ist zwar unklar. Deutlich zu erkennen ist aber, dass auch die Vorderseite mit den abgerundeten Kanten des Displayglases dem Apple-Flaggschiff zum Verwechseln ähnlich sieht.

Direkt auf die Veröffentlichung des Renderbildes vom OnePlus 5 folgte bereits ein weiterer Leak (Tweet unter diesem Artikel), der die Rückseite sowie die Seiten des Smartphones im Detail zeigen soll. Bei einem näheren Blick auf die Ausbuchtung der Dualkamera auf der Rückseite wird jedoch klar, dass es sich um ein iPhone 7 Plus mit OnePlus-Logo handelt. Außerdem fällt auf, dass die hervorstehende Kamera in der Seitenansicht fehlt.