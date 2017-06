OnePlus 5 soll in Berlin bereits am 21. Juni zu haben sein

Das OnePlus 5 kommt – und das vielleicht schon eher, als viele von Euch erwartet haben: Am 20. Juni 2017 wird OnePlus sein neues Vorzeigemodell der Öffentlichkeit präsentieren. Nur einen Tag später könnt Ihr das Smartphone in Berlin vielleicht schon kaufen.

OnePlus hat eine eigene Webseite zum Launch seines neuen Top-Smartphones veröffentlicht, auf der unter anderem auf das Event am 20. Juni hingewiesen wird. Beim Herunterscrollen werden Pop-up-Events in verschiedenen Großstädten beworben: In Berlin soll es am 21. Juni um 18 Uhr im Bikini in der Budapester Straße 44 eine solche Veranstaltung geben. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Ihr dort das Top-Smartphone erwerben könnt, da OnePlus zu den Events schreibt: "Sei unter den Ersten, die das OnePlus 5 besitzen!"

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Wie beim OnePlus X

Wer sich bereits in der Vergangenheit für OnePlus-Smartphones interessiert hat, bei dem sollte der Name "Bikini Berlin" Erinnerungen wecken: Schon kurz nach dem Release des OnePlus X Ende 2015 war dieser Laden der Ort für einen Pop-up-Store des Herstellers. Wie damals ist es auch für das OnePlus 5 nötig, dass Ihr Euren Besuch anmeldet. Das könnt Ihr direkt über die Webseite von OnePlus erledigen.

Das OnePlus 5 wird vom Snapdragon 835 angetrieben und verfügt außerdem auf der Rückseite über eine Dualkamera. Das Display misst angeblich in der Diagonale 5,5 Zoll und löst in Full HD auf. Der Arbeitsspeicher könnte die stolze Größe von 8 GB aufweisen. Alle aktuellen Gerüchte und Informationen zum nächsten OnePlus-Flaggschiff findet Ihr in unserer Übersicht zum Thema.