OnePlus 5: Speed-Test zeigt Unterschied zwischen 6 und 8 GB RAM

Gibt es einen Unterschied zwischen dem OnePlus 5 mit 6 GB RAM und dem mit 8 GB? Dieser Frage ist der YouTube-Kanal Timmers EM1 nachgegangen und hat einen Speed-Test mit dem aktuellen Top-Smartphone von OnePlus durchgeführt. Spoiler Alert: Die Differenz ist eher gering.



Der Vergleich von Timmers EM1 entspricht dem üblichen Vorgehen: Der Tester startet auf beiden Einheiten des OnePlus 5 eine Vielzahl an Apps, um die Geschwindigkeit durch Öffnen und Schließen zu überprüfen. Hier zeigt sich, dass die Ausführung mit dem 8 GB großen Arbeitsspeicher von Beginn an die Nase vorn hat; allerdings ist der Unterschied zur 6-GB-Version offenbar nicht besonders groß.

Im Alltag kaum spürbar

Anders verhält es sich da schon bei der zweiten Runde: Nun öffnet der Tester auf den beiden Varianten des OnePlus 5 Apps erneut, um festzustellen, wie schnell diese geladen werden. Wie erwartet erreicht die 6-GB-Version Ihr Cache-Limit früher als die 8-GB-Ausführung. Laut Android Authority sei der Unterschied aber auch hier nicht bedeutsam für den alltäglichen Gebrauch.

Zur Erinnerung: Das OnePlus 5 ist in zwei Versionen erhältlich. Der Preis der Variante in "Slate Grey", die 6 GB RAM und 64 GB internen Speicherplatz mitbringt. liegt bei 499 Euro. Die Ausführung in "Midnight Black" kostet 559 Euro, bietet dafür aber auch 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Ob der Aufpreis von 60 Euro sich lohnt, müsst Ihr für Euch entscheiden.