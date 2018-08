OnePlus 5 und 5T: Update macht euch das Entsperren leichter

OnePlus hat damit begonnen, ein Update auf OxygenOS 5.1.5 für das OnePlus 5 und das OnePlus 5T zu verteilen. Die Software macht beide Smartphones sicherer und optimiert zusätzlich den Entsperrvorgang.

Auch wenn ihr euer OnePlus 5 oder OnePlus 5T in den allermeisten Fällen über den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite entsperrt, ist es ab und an notwendig, stattdessen die PIN einzugeben. Auch wenn dieser Vorgang meist recht schnell von der Hand geht, hat OnePlus nun noch eine Verbesserung vorgenommen: Habt ihr den richtigen Code eingetippt, müsst ihr nun nicht mehr die Eingabe bestätigen. Das Smartphone erkennt einfach die richtige Eingabe, sobald ihr die letzte Ziffer berührt habt und entsperrt sich.

Update wird in Wellen verteilt

Der eigentliche Anlass für das Update des OnePlus 5 und des OnePlus 5T ist aber ein anderer: Mit OxygenOS 5.1.5 verteilt der Hersteller aus China nämlich auch das Sicherheitsupdate für den Monat August. Die Software dichtet also wieder eine Reihe kritischer und weniger kritischer Sicherheitslücken ab.

Mit der Veröffentlichung in der zweiten Hälfte des Monats sind das OnePlus 5 und das OnePlus 5T nicht die ersten Smartphones, die das Sicherheitsupdate erhalten. Für einen vergleichsweise kleinen Hersteller und zwei Geräte von 2017 ist die Herausgabe der Software nur wenige Wochen nach der Freigabe durch Google aber dennoch vorbildlich. Wie OnePlus in seinem Forum schreibt, soll das Update zunächst an einige zufällig ausgewählte Nutzer verteilt werden, bevor es dann in den nächsten Tagen in größeren Wellen verbreitet wird.

Für interessierte Nutzer könnte sich in den kommenden Wochen und Monaten übrigens ein regelmäßiger Blick in das Forum lohnen. Gerüchten zufolge soll im Oktober 2018 das OnePlus 6T vorgestellt werden und in der Vergangenheit streute der Hersteller häufig selbst Hinweise auf neue Produkte.