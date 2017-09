OnePlus 5 und HTC U11 sind laut Antutu die schnellsten Smartphones

Kurz vor der großen Apple-Keynote, bei der voraussichtlich gleich drei neue iPhone-Modelle vorgestellt werden, haben die Betreiber des Antutu-Benchmarks ein neues Top 10-Ranking der schnellsten Smartphones veröffentlicht. Apple ist hier bloß noch mit einem Modell vertreten, doch dürfte sich das wohl bald ändern.

Das schnellste Smartphone ist laut dem Antutu-Ranking der "Flaggschiffkiller" OnePlus 5. Auf den Plätzen zwei und drei folgen das HTC U11 und das Nubia Z17. Samsungs Galaxy S8 ist gleich vierfach in den Top 10 vertreten: Die ersten beiden Einträge gehören zu den Modellen, die mit Samsungs Exynos-Chipsatz arbeiten. Hierzu zählen auch die Geräte, die in Deutschland verkauft werden. Auf den hinteren Plätzen der schnellsten zehn Smartphones liegen die Snapdragon-835-Ausführungen des S8 zwischen dem Xiaomi Mi6, dem Sony Xperia XZ Premium und dem iPhone 7 Plus.

Apple stürmt schon bald die Charts

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die kommende iPhone-Generation, die voraussichtlich noch im September 2017 erscheint, schneller ist als das iPhone 7 Plus von 2016. Entsprechend hoch dürften also die Chancen dafür sein, dass im September-Top-Ranking von Antutu gleich drei neue iPhone-Modelle enthalten sein werden.

Die monatliche Top 10-Liste des Antutu-Benchmarks wird anhand der durchschnittlichen Punktzahlen aller Smartphones in diesem Zeitraum generiert. Wie die Betreiber auf ihrer Seite erklären, werden dabei jedoch nur Geräte berücksichtigt, für die mindestens 1000 Messungen vorliegen. Getestet wird mit der Antutu Benchmark-App V6. Wichtig zu erwähnen ist am Ende aber auch, dass Benchmark-Punktzahlen nur ein Indikator für die wirkliche Leistung eines Gerätes sind. Wie gut sich ein Modell im Alltag schlägt, kann nicht direkt von einem Benchmark-Ergebnis abgeleitet werden.