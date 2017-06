OnePlus 5 vs. Galaxy S8: Welches Smartphone lädt schneller auf?

Neue Gerüchte zum iPhone 8: Der Siri-Button in iOS 11 soll andeuten, dass Apple sein neues Smartphone mit einem virtuellen Homebutton ausstattet.

iPhone 8: Siri deutet in iOS 11 auf virtu­el­len Home­but­ton hin

"Game of Thro­nes": Der neue Trai­ler zur sieb­ten Staf­fel ist da

In Deutschland ist Sommer, doch "Winter is coming." HBO hat jüngst den neuen Trailer zur siebten Staffel zu "Game of Thrones" veröffentlicht.