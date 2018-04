OnePlus 5T ausverkauft: Der Weg fürs OnePlus 6 ist frei

Bahn frei für das OnePlus 6: In ganz Europa ist das OnePlus 5T nun ausverkauft. Da das aktuelle Top-Modell des chinesischen Herstellers nicht mehr erhältlich ist, kann es nicht mehr lange dauern, ehe der Nachfolger offiziell ist.

Das OnePlus 5T ist das am schnellsten verkaufte Smartphone in der Geschichte von OnePlus, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nur knapp fünf Monate nach Verkaufsstart ist das Gerät schon europaweit nicht mehr erhältlich. In Nordamerika war das Flaggschiff sogar noch im März 2018 vergriffen. Offenbar hat der Hersteller nicht mit einer so hohen Nachfrage gerechnet.

PR-Kampagne schon gestartet

Derweil macht OnePlus immer mehr Werbung für den Nachfolger: Mittlerweile gibt es schon die ersten Informationen zu dem OnePlus 6. Zu den Besonderheiten des Smartphones gehört eine Notch auf der Vorderseite, die das Display am oberen Rand unterbricht und Lautsprecher, Sensoren und Frontkamera beinhaltet. Zudem ist offiziell, dass der flotte Snapdragon 845 zum Einsatz kommen wird. Kürzlich hat das chinesische Unternehmen ein Foto veröffentlicht, auf dem wohl eine Seite des Smartphones zu sehen ist. Im Vergleich zu dem OnePlus 5T wird der Alert-Slider demnach an eine neue Position wandern.

Angeblich wird das OnePlus 6 Anfang Mai 2018 in wenigen Wochen vorgestellt. Es wird auch darüber spekuliert, dass die Enthüllung schon Ende April erfolgt. Denkbar wäre es, da eben Gerüchteküche und Hersteller uns schon mit einigen Details versorgt haben. Ob das kommende Top-Modell noch erfolgreicher als das OnePlus 5T wird, muss sich aber erst noch zeigen.