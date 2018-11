OnePlus 5T: Bald könnt ihr Android Pie ausprobieren

Für Besitzer des OnePlus 5 und 5T lässt das Update auf Android Pie weiterhin auf sich warten, während das OnePlus 6 und 6T Googles aktuelles Betriebssystem bereits nutzen. Zumindest könnt ihr die neue Version aber wohl bald auf den älteren Modellen ausprobieren.

Das letzte Update für die Test-Version von OxygenOS haben Nutzer des OnePlus 5 und OnePlus 5T vor etwa drei Wochen erhalten, seitdem herrschte Funkstille. Zumindest bis jetzt: Über das offizielle OnePlus-Forum hat der Hersteller angekündigt, dass die offene Beta von Android Pie für die beiden Top-Smartphones aus 2017 kurz vor der Veröffentlichung steht. Eine genaue Zeitangabe gibt es aber noch nicht. Es könnte also schon in wenigen Tagen oder erst in wenigen Wochen so weit sein.

Finales Update erst 2019

Auch wenn die offene Beta von Android Pie gestartet ist, bleibt noch unklar, wann alle Nutzer die finale Version erhalten. Zum Vergleich: Das Update auf Android 8.1 rollte für das OnePlus 5T beispielsweise Mitte April 2018 aus – rund einen Monat nach Start der offenen Beta. Sollten zwischen Test- und Final-Version bei Android 9.0 ebenso knapp 30 Tage liegen, kommt die nächste große Aktualisierung frühestens zu Weihnachten, eher Anfang 2019.

Bereits Mitte Oktober 2018 hat der Hersteller verkündet, dass sich die Aktualisierung auf Android Pie für OnePlus 5T, OnePlus 5 sowie deren Vorgänger verspäten wird. Allerdings hat Firmenchef Pete Lau nicht verraten, was der Grund für die unerwartete Verzögerung ist. Zuvor wollte das Unternehmen die Aktualisierung noch vor Ende 2018 ausrollen.