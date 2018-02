OnePlus 5T in Lava Red kommt offenbar nach Deutschland

So sieht das OnePLus 5T in Lava Red

Ein Hersteller sieht rot: Das OnePlus 5T wird offenbar in Kürze hierzulande in einer neuen Farbe erhältlich sein. Es dürfte sich dabei um die Variante in Lava Red handeln, die bereits in einer anderen Region erschienen ist. Es ist wahrscheinlich, dass es das Smartphone in dieser Farbe nur für kurze Zeit geben wird.

Der offizielle deutsche Twitter-Kanal von OnePlus hat ein kurzes Video veröffentlicht, auf dem das Innere einer roten Lavalampe zu sehen ist. Recht präsent ist zudem das Datum "5. Februar 2018" abgebildet. Dazu kommentiert der Hersteller "Lass dich verführen – von der heißesten Versuchung seit es Smartphones gibt..." Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass es das OnePlus 5T auch für Deutschland in wenigen Tagen in Lava Red geben wird.

Stückzahlen limitiert?

Das Modell in roter Farbe dürfte aber nicht als reguläres Produkt angeboten werden. Es ist wahrscheinlich, dass OnePlus so wie bei der Variante in Sandstone White verfährt und die spezielle Edition nur in limitierter Stückzahl anbietet. Daher ist es möglich, dass die Ausführung des OnePlus 5T schnell vergriffen sein könnte – eine Aktion, die vielleicht Druck auf unentschlossene Käufer ausübt und sie zum Kauf bewegt, "ehe es zu spät ist".

In der letzten Zeit stand OnePlus allerdings nicht für seine Smartphones selbst im Mittelpunkt. Die Geräte werden in den meisten Regionen ausschließlich über die Homepage des Herstellers angeboten. Offenbar wurde diese gehackt, sodass Angreifer an die Kreditkartendaten von vielen Kunden gekommen sind, die von ungefähr Mitte November 2017 bis Mitte Januar 2018 mit ihrer Karte im Shop von OnePlus eingekauft haben.