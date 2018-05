OnePlus 6: Akku hält offenbar länger als der des Galaxy S9

Schon das OnePlus 5T verfügt über eine sehr gute Akkulaufzeit – das OnePlus 6 liefert offenbar ein ähnlich gutes Ergebnis ab. In einem Test musste sich der Energiespeicher des Smartphones beweisen und schnitt besser als das Galaxy S9 ab. Einige andere Top-Modelle halten aber noch länger durch als das neue Flaggschiff des chinesischen Herstellers.

Das OnePlus 6 hat einen Akkutest bei PhoneArena durchlaufen. Dieser hat ergeben, dass ihr das Smartphone im Schnitt 8 Stunden und 10 Minuten lang benutzen könnt, ehe es neue Energie benötigt. In der Praxis dürftet ihr also mehr als genügend Energie für den Tag haben. Wenn ihr den Amazon-Bestseller tagsüber nur wenig benutzt, dürfte die Akkulaufzeit vielleicht auch zwei Tage betragen. Anschließend könnt ihr es dann in rund 80 Minuten wieder komplett aufladen – das sei schneller als alle Modelle, die PhoneArena bislang getestet hat.

Schlechter als Vorgänger

Allerdings hat das OnePlus 5T im den Test noch besser abgeschnitten und einen Wert von 8 Stunden und 51 Minuten erreicht. Für das OnePlus 5 hat PhoneArena sogar 9 Stunden und 18 Minuten vermerkt. Allerdings besitzt das OnePlus 6 auch einen etwas größeren Screen, jedoch keinen größere Akku als seine Vorgänger. Das Galaxy S9 liefert hingegen ein schlechteres Ergebnis: Nur 7 Stunden und 23 Stunden hat das Top-Modell von Samsung in dem Test zugesprochen bekommen.

Ganz vorne unter den Top-Modellen ist wohl das iPhone 8 Plus: 10 Stunden und 35 Minuten hat es offenbar im Akkutest erreicht. Diese Werte geben aber nur grob an, wie lange die Laufzeit eines bestimmten Smartphones ausfällt. Wie viele Stunden oder Tage eines der genannten Top-Modelle in euren Händen durchhält, hängt natürlich immer von eurem Nutzungsverhalten ab. Während bei einer Person ein Smartphone nach einem Tag aufgeladen werden muss, könnte das gleiche Gerät bei einer anderen Person für mehr als zwei Tage reichen.