OnePlus 6: Alert-Slider offenbar an neuer Position

Lange kann es nun wirklich nicht mehr bis zu der Präsentation des OnePlus 6 dauern: Der Hersteller hat nun auf Twitter ein Bild veröffentlicht, auf dem wir wohl zumindest einen kleinen Teil des Smartphones sehen. Ihr findet die Abbildung im Tweet am Ende des Artikels. Demnach hat der Hersteller wohl die Position einer praktischen Taste verändert.

Auf Twitter hat OnePlus ein Foto veröffentlicht, auf dem das OnePlus 5T zu sehen ist – zumindest, wenn ihr nicht genau hinschaut. Denn unter dem bereits bekannten Smartphone ist offenbar das OnePlus 6 zu sehen. Vermutlich ist von dem Display aus gesehen die linke Seite sichtbar. Dafür spricht auch, dass offenbar die Lautstärketasten sichtbar sind, die sich bei dem Vorgänger ebenfalls links befinden. Bei dem Nachfolger fällt auf: Der Alert-Slider, mit dem ihr OnePlus-Geräte wie ein iPhone mit einem Handgriff stumm schalten könnt, ist hier nicht mehr vorhanden. Stattdessen sehen wir den SIM-Slot an dieser Stelle.

Präsentation in Kürze?

Zuvor hat die Abbildung einer mutmaßlichen Schutzhülle für das OnePlus 6 bereits darauf hingedeutet, dass der Alert-Slider auf die rechte Seite wandert. Außerdem soll die Dualkamera auf der Rückseite vertikal angeordnet sein. Der Fingerabdrucksensor wird anscheinend eine eher eckige Form erhalten. Zum Vergleich: Bei dem OnePlus 5T ist der Sensor kreisrund.

Es ist bereits bestätigt, dass auf der Vorderseite des OnePlus 6 eine Notch vorhanden ist – eine Aussparung am oberen Rand des Displays, die Lautsprecher, Sensoren und Frontkamera enthält. Außerdem wird der Snapdragon 845 verbaut. Womöglich wird das Smartphone schon Anfang Mai oder Ende April vorgestellt. Dass die Präsentation in diesen Zeitraum fällt, wird immer wahrscheinlicher, da der Hersteller nun zunehmend Werbung für das kommende Flaggschiff macht und der Vorgänger bereits in den ersten Regionen ausverkauft ist.