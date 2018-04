OnePlus 6: Das Datum für die Vorstellung steht

Der Nachfolger des OnePlus 5T wird am 16. Mai 2018 vorgestellt

Der Start des OnePlus 6 steht vor der Tür: Wie erwartet wird das Unternehmen aus China Mitte Mai 2018 sein neues High-End-Smartphone der Öffentlichkeit präsentieren. Ende März haben wir bereits gemutmaßt, dass die Enthüllung in diesem Monat erfolgen wird. Nun hat OnePlus offiziell zu dem Event eingeladen, das in London stattfinden wird.

Am 16. Mai 2018 ist es so weit: Um 17 Uhr beginnt die Veranstaltung, auf der das OnePlus 6 das Licht der Weltöffentlichkeit erblicken wird. Veranstaltungsort ist die Copper Box London. Ab dem 25. April können sich Interessierte Tickets für das Event sichern. Curved wird vor Ort sein, um euch live von der Vorstellung des neuen Top-Smartphones aus China zu berichten.

Glasrückseite und Riesen-Speicher

Wenn der Hersteller nicht übertreibt, bietet das OnePlus 6 eine hervorragende Performance: Auch der Tweet zur Veranstaltung am 16. Mai hebt die Geschwindigkeit des Smartphones als Haupt-Feature hervor. Wie OnePlus-CEO Pete Lau bereits vor ein paar Tagen verraten hat, besitzt das Gerät zudem eine Rückseite aus Glas. Damit ist die Voraussetzung für eine kabellose Ladefunktion gegeben.

Bereits zuvor hatte OnePlus Details zu seinem neuen Flaggschiff preisgegeben: So wird das OnePlus 6 vom Snapdragon 845 angetrieben, dem Top-Chipsatz von Qualcomm für das Jahr 2018. Dazu kommen ein 4 GB großer Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB interner Speicherplatz. Ebenfalls kein Geheimnis ist, dass ein Schutz gegen Wasser vorhanden ist. Wie dieser genau beschaffen ist und was das Smartphone sonst noch auszeichnet, erfahren wir dann am 16. Mai.