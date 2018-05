OnePlus 6: Das ist die schickste Version, die ihr nicht bekommen könnt

So sieht die Avengers-Edition des OnePlus 6 aus

Kurz nach der Enthüllung des OnePlus 6 setzt der Hersteller noch einen drauf: Auf seiner chinesischen Webseite zeigt das Unternehmen nun die Avengers-Edition des Top-Smartphones – und die hat es in sich.

Die größten Abweichungen des Designs im Vergleich zum Standardmodell zeigen sich auf der Rückseite der Avengers-Edition. Diese ziert ein kevlar-ähnliches Muster und ein goldenes Avengers-Logo, das sich gemeinsam mit einem Marvel-Schriftzug im unteren Drittel befindet. Letzterer ersetzt den "Designed by OnePlus"-Hinweis, der auf den Standardmodellen zu finden ist. Ebenfalls in Gold gehalten sind der Alert Slider und das OnePlus-Logo. Die vereinzelten Gold-Elemente passen als Kontrast gut zu dem ansonsten überwiegend dunkel gehaltenen Gehäuse des OnePlus 6.

Passendes Produkt OnePlus 6

OnePlus-6-Hülle im Iron-Man-Look

Neben dem veränderten Design erhalten Käufer der Avengers-Edition eine Schutzhülle, die für den ein oder anderen der Hauptgrund sein könnte, zu dem Sondermodell zu greifen. Denn das OnePlus-6-Case sieht aus wie der Helm von Iron Man – und wer möchte sein OnePlus 6 nicht von Tony Stark schützen lassen? In der Öffentlichkeit dürfte die Hülle etliche Blicke auf sich ziehen. Nicht nur wegen ihres außergewöhnlichen Looks, sondern auch, weil sie doch leicht klobig erscheint.

In Deutschland werdet ihr die Avengers-Edition des OnePlus 6 wohl leider nicht kaufen können. Der Hersteller bewirbt das Sondermodell derzeit nur auf seiner chinesischen Webseite. Außer in China wird es wohl nahezu sicher auch in Indien erhältlich sein. Die Avengers-Edition bietet dieselbe technische Ausstattung wie die High-End-Ausführung des normalen Modells (8 GB RAM und 256 GB internen Speicher), ist aber umgerechnet knapp 30 Euro teurer.